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Siyaset Milleti aldatmak için şaka gibi sözler! Akşener tam 6 gün sonra kafayı çıkardı
Siyaset

Milleti aldatmak için şaka gibi sözler! Akşener tam 6 gün sonra kafayı çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-05-20 13:38:00 -
Milleti aldatmak için şaka gibi sözler! Akşener tam 6 gün sonra kafayı çıkardı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimden 6 gün sonra ilk defa açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 gün sonra ilk defa kameralar karşısına çıktı. Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Akşener’in mesajları merakla bekleniyordu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ben ve arkadaşlarım 45 miting yaptık. 54 noktada çalışma yaptım. Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e dediğimiz… Millet İttifakı’nın içinde kendi logomuzla giren iki partiydik. Böyle bir çalışmanın neticesinde 14 Mayıs gününe gelindi, seçim sonuçları açıklandı. İlginç bir mevzu var, sayın Erdoğan 49.52 oy aldı. Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 44,88. Katılma oranı yüzde 87.04.

Biz 14 Mayıs’tan sonra İYİ Parti olarak neler yaptık? 2. tur çalışmalarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdik. Sadece Kılıçdaroğlu’na çalışılacağı için merkezinin CHP genel merkezi olduğu bir çalışma gerçekleştirildi. Bir iletişim, kampanya grubu kuruldu.

Ben ayrıca kanaat önderi dediğimiz pek çok insanın üzerinde etkili olan kendi çevremizdeki pek çok insanla birebir görüşmeler gerçekleştirdim. Tecrübeli arkadaşlarımız da benzer çalışmaları yaptılar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanımız olarak seçilmesi için sonuna kadar çalışacağız. Bu akşamdan itibaren İstanbul'a gideceğim. Kapı çalma olarak bile şahsım adına çalışma yapacağım.

Millet İttifakı adayının yerine Erdoğan'ın kazanması halinde, partili cumhurbaşkanı sistemi bir daha Türkiye'de tartışılamaz hale gelir. Dolayısıyla buna mani olmalıyız.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde, sandığa gitmemiş ve Erdoğan'a oy vermemiş kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Sadece kendiniz değil özellikle İYİ Partililer, büyük bir çaba göstererek arkadaşınızı, eşinizi dostunuzu sandığa götürüp oy verdireceksiniz.

Ya her milli bayramda Atatürk'ün adını anmayanları yada her zaman Atatürk'ün adını anmakla gurur duyanları seçeceksiniz.

Ya 2019'da PKK'ya 2023'te de Hizbullah'a sırtını dayayanları, yada ülkemizde terörü bile barındırmayacakları seçeceksiniz.

Ya sırtını rantçıları seçeceksiniz yada sırtını millete dayayanları seçeceksiniz.

Ya Suriyelileri gönderemeyiz Allah bizi yakar diyenleri seçeceksiniz yada tüm oyunları bozarak Avrupa'nın göçmen hendeği olmayı reddedenleri seçeceksiniz.

Meral Akşener'den Ali Babacan'ın 'Anayasa için Cumhur İttifakı ile beraber çalışma' açıklamasına, "Bazen ne söylediğiniz değil ne zaman söylediğiniz önemlidir." dedi.

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