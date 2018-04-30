Millete müjde Portakal'ın zoruna gitmiş!

Başbakan Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından verdiği müjdeler FOX Haber sunucusu Fatih Portakal'ın zoruna gitti.



İşi gücü hükümeti eleştirmek olan Portakal, Twitter hesabından yine algı operasyonuna başladı.



BaşbakanBinali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 'Esnafımızı vergi ve pirim alacakları, trafik cezaları yeniden yapılandırılıyor. Peşin ödemelerde gecikme faizinden yüzde 90 indirim yapılacak. Üniversiteyi çeşitli nedenlerle bırakmak zorunda kalanlara geri dönme imkanı getiriyoruz. Kangren olmuş imar sorunları için imar barışı getiriyoruz.12 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramı önce biner lira ikramiye verilecek' diye konuştu.



Portakal bu müjdeleri, 'Seçim var, hazinenin kasaları açıldı. Aflar, ikramiyeler... kimtutar büyüyen TR'yi' diyerek eleştirdi.





Kaynak: Beyaz Gazete