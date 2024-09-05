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Gündem Millete hakaret etmişti... Cihan Kolivar öldü
Gündem

Millete hakaret etmişti... Cihan Kolivar öldü

Yeniakit Publisher
2024-09-05 11:37:00 -
Millete hakaret etmişti... Cihan Kolivar öldü

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar siroza bağlı kalp krizi sonucu öldü. Kolivar Türk milletine ettiği hakaretle gündeme gelmişti. Aynı zamanda Kolivar, tüm fırınların iflas edeceğini ileri sürmüştü.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar öldü. 67 yaşındaki Kolivar'ın ölüm haberini avukatı tarafından duyuruldu. Kolivar'ın ölüm sebebinin siroza bağlı kalp krizi olduğu ifade edildi. Cihan Kolivar'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Türk milletine hakaret

Türk toplumu ekmek tükettiği için AK Parti'nin uzun süredir hükümette olduğunu belirterek hakaretler savuran Kolivar, "Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber konuşmuyorum. Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi 210kg, İsveç, Norveç Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50kg. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor." demişti. Bu sözlerin ardından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan tutuklanmıştı.

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