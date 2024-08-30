Millete hakaret etmekten gurur duyuyormuş! Dilruba’dan çıkar çıkmaz Mustafa Kemal edebiyatı
İzmir'de sokak röportajında millete ve devlet büyüklerine ettiği hakaretler sebebiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi. Tahliyesi hakkında konuşan küfürbaz, çıkar çıkmaz Atatürk’e sarıldı.
İzmir'de sokak röportajında millete ve devlet büyüklerine ettiği hakaretler sebebiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.
Özgür Özel Kayserilioğl'nu cezaevinde ziyaret etmiş, seküler-kemalist çevrede bahsi geçen küfürbaz kadın kahraman gibi lanse edilmişti.
Millete hakaret etmekten gurur duyuyormuş!
Türk milletine ettiği hakaret sebebiyle hapse giren Dilruba, hapisten çıkar çıkmaz, “Mustafa Kemal Atatürk’ün evladı olmaktan, doğruları bağıra bağıra söylemekten gurur duyuyorum. Atatürk’ün çocukları asla korkmaz!” ifadelerini kullandı.