  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den İsrail'e silah ambargosu açıklaması! Başka ne beklenirdi ki...

Yusuf Türel'in vefatı (Hukukçu)

30 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Bu açıklama Ankara'yı sallar! İsmail Saymaz 'O isim cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor' diyerek duyurdu

Cihat Yaycı isim vererek en sonunda fena patladı: Bu kimin sözcüsü acaba?

Kamuoyunda sitem var! "Ali Koç, iki polis müdürünü görevinden ettirdi"

F-16 savaş uçağı düşürüldü! İşte şimdi ortalık karışacak

Alman devi "Türkiye'ye taşınıyoruz" diyerek duyurdu! İşte bu çok büyük sürpriz oldu

"Türkiye, S-400'leri Pakistan veya Hindistan'a verecek" diyorlardı! Ve Ankara sessizliğini bozdu

400 yıllık dev şirket iflas etti! 'Artık sipariş gelmiyor, işi bırakıyoruz' diyerek duyurdular
Gündem Millete hakaret etmekten gurur duyuyormuş! Dilruba’dan çıkar çıkmaz Mustafa Kemal edebiyatı
Gündem

Millete hakaret etmekten gurur duyuyormuş! Dilruba’dan çıkar çıkmaz Mustafa Kemal edebiyatı

Yeniakit Publisher
2024-08-30 11:24:00 - 2024-08-30 11:26:01
Millete hakaret etmekten gurur duyuyormuş! Dilruba’dan çıkar çıkmaz Mustafa Kemal edebiyatı

İzmir'de sokak röportajında millete ve devlet büyüklerine ettiği hakaretler sebebiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi. Tahliyesi hakkında konuşan küfürbaz, çıkar çıkmaz Atatürk’e sarıldı.

İzmir'de sokak röportajında millete ve devlet büyüklerine ettiği hakaretler sebebiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

Özgür Özel Kayserilioğl'nu cezaevinde ziyaret etmiş, seküler-kemalist çevrede bahsi geçen küfürbaz kadın kahraman gibi lanse edilmişti.

Millete hakaret etmekten gurur duyuyormuş!

Türk milletine ettiği hakaret sebebiyle hapse giren Dilruba, hapisten çıkar çıkmaz, “Mustafa Kemal Atatürk’ün evladı olmaktan, doğruları bağıra bağıra söylemekten gurur duyuyorum. Atatürk’ün çocukları asla korkmaz!” ifadelerini kullandı.

Merhum Mehmet Akif yaşasaydı ne derdi? Dilruba’ya istiklal marşı dersi
Merhum Mehmet Akif yaşasaydı ne derdi? Dilruba’ya istiklal marşı dersi

Gündem

Merhum Mehmet Akif yaşasaydı ne derdi? Dilruba’ya istiklal marşı dersi

Diyarbakır annelerine ne zaman gideceksin Özgür Özel! Millete hakaret Dilruba'ya ziyaret
Diyarbakır annelerine ne zaman gideceksin Özgür Özel! Millete hakaret Dilruba'ya ziyaret

Gündem

Diyarbakır annelerine ne zaman gideceksin Özgür Özel! Millete hakaret Dilruba'ya ziyaret

Özgür Özel vekil yapar artık: Kemalistlerin kanaat önderi Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi
Özgür Özel vekil yapar artık: Kemalistlerin kanaat önderi Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Siyaset

Özgür Özel vekil yapar artık: Kemalistlerin kanaat önderi Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23