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Sosyal Medya Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı
Sosyal Medya

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 08:46:00 -

Bodrum’da su kıtlığı nedeniyle halk mücadele ederken, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin Bülent Ersoy’a olan hayranlığı tartışmalara neden oldu. Şarkıcının Chan Yalıkavak'taki sahnesi öncesi, Mandalinci’nin titizliği ile bilinen Ersoy için özel olarak sokakları yıkattığı iddia edildi.

Yeni doğum yapan eşi Sezil Mandalinci ile sahneye katılan genç başkan, ünlü sanatçının elini öperek zeybek oynadı. Başkanın bu hareketi, özellikle su sıkıntısı çeken Bodrumlular arasında tepkiye yol açarken, Bülent Ersoy'a yapılan bu muamele tepki çekti.

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Muğla’nın turizm merkezi ilçelerinden Bodrum’da su sorunu yaşanmaya devam ediyor. Su kesintilerinin yaşandığı Çırkan Mahallesi'nde vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini isterken, muhtar Coşkun Ünlü ise kendisine ait tankerle mahalleliye su dağıtmayı sürdürüyor.

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