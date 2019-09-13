Millete akıl veren hergeleyi şoförü dolandırmış!

İstanbul

Özellikle dindar insanlara yönelik kibirli yazıları ile tanınan Ahmet Hakan Coşkun’u, şoförü dolandırdı.

Coşkun’un imzasını taklit ederek dairesini 170 bin lira karşılığında kiraya verip aldığı parayı da menfaati için kullandığı iddia edilen eski şoförünün “Özel belgede sahtecilik” ve “Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma” suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istenen dava başladı. Mahkeme, davetiyeye rağmen hazır olmayan Hakan Coşkun’un zorla getirilmesine karar verdi. Coşkun’un avukatı Kadriye Merve Akın Özbek “Sanık müştekinin haberi olmaksızın kiraya vermiş, kiraları kendisi almıştır. Müşteki durumu sonradan fark etmiştir, çünkü çok fazla taşınmazı vardır” dedi.