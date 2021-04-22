Millet yaptığınız bu soygunu unutmadı

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Hiçbir gerçeklik payı olmayan ‘128 milyar dolar nerede?’ iddiası üzerinden kirli bir algı operasyonu yürüten ekibin başına yer alan CHP’nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın olduğu ortaya çıktı. Öztrak’ın BDDK Başkan Yardımcısı ve Hazine Müsteşarı olduğu 2000-2003 yılları arasında 14 bankanın battığı ve yüz milyarlarca liralık borcun milletin sırtına yüklendiği öğrenildi.

Faturayı millet ödedi

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizinin yaşandığı bir dönemde tek başına iktidara gelen ve ülkemizi dünyanın sayılı finans devlerinden biri haline getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratmak için ‘128 milyar dolar nerede?’ yalanını dillerine dolayanlar, 2000’li yılların başında ülkeyi iflasa sürükleyen ekibin içinde yer alıyordu. 128 milyar dolar yalanını ısrarlara dilinden düşürmeyen CHP’nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, 2000’li yıllarda toplam 14 bankanın batmasının en önemli sorumlularından biriydi. O dönemin kuruyla 101.3 milyar liraya denk gelen batık bankaların mali faturası, o dönemde Hazine Müsteşarı ve BDDK Başkan Yardımcısı olan Öztrak tarafından bizzat milletin sırtına yüklenmişti.

Bankalar bir bir battı

Bir yalanı gerçekmiş gibi ısrarla dillendiren ve bundan zerre kadar utanmayan CHP yönetimi, çok değil 20 sene öncesinde ülkemizi bir yokluğa mahkum etti. Öztrak’ın görevde olduğu 27 Eylül 2000 tarihinde ilk olarak Kıbrıs Kredi Bankası battı. Bir ay sonra da Bank Kapital, Eti Bank’ın içi boşaltıldı. Yılın son ayında ise Demirbank finansal faaliyetlerine son verdi. Milletin milyarlarca lirası buhar oldu. 2001 yılında ise Ulusal Bank, İktisat Bankası, Sitebank, Milli Aydın Bankası, Kentbank, Bayındırbank, EGS Bank ve Toprakbank battı. 2002 yılında Pamuk Bank batarken, 2003 yılında İmar Bankası’yla ilgili özel bir yasa çıkartılarak TMSF’ye devredildi.

Yalan ve iftira siyaseti

Bu bankaların içinden kaçırılan paralar ise AK Parti hükümetinin göreve gelmesiyle birlikte kuruşuna kadar vatandaşa ödendi. CHP’li Faik Öztrak’ın batırdığı bankaların faturasını bile AK Parti öderken bugün gelinen noktada yürütülen kirli algı operasyonu, CHP zihniyetinin kirliliğini de gözler önüne serdi.