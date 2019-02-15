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Millet ve Cumhur İttifakının adayları bir araya geldi

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, MESO Başkanı Bahattin Akyüz ve ilçe esnafını ziyaret etti.

15 Şubat 2019 Cuma 11:56
Millet ve Cumhur İttifakının adayları bir araya geldi

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, MESO Başkanı Bahattin Akyüz ve ilçe esnafını ziyaret etti. Özdemir, “Şehzadeler hepimizin ortak değeri” diyerek hem Çelik’e seçimlerde başarı diledi hem de oda ve borsa başkanlarına projelerinden bahsetti.


Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir yerel seçimler için kolları sıvadı. Manisa’da esnaf ziyareti yapan Özdemir, sonrasında Ticaret Borsası ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret ederek projelerini anlattı. Özdemir 31 Mart’ta yarışacağı Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik’i de ziyaret ederek başarılar diledi.


Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetim kurulunca karşılanan Özdemir, göreve gelmesi halinde hayata geçireceği projelerden söz etti ve yöneticilerden destek istedi. Borsa Başkanı Sadık Özkasap da "Manisa’ya faydalı işler yapacağına inandığımız İsa Özdemir’e başarılar diliyoruz" diye konuştu.


Özdemir daha sonra Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz ve yönetim kuruluna da aynı sunumu yaptı ve desteklerini istedi. Oda Başkanı Akyüz de projeleri için destek sözü verdiği İsa Özdemir’e başarılar diledi.



Centilmence yarış


Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir daha sonra 31 Mart’ta yarışacağı Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti. İki başkan adayı centilmence bir yarış dileklerini ifade etti. Özdemir, “Şehzadeler ilçemiz hepimizin ortak değeri. Bizde bu göreve talip olduk. Amacımız yapılan hizmetlere hizmet katmak. Çok güzel bir yarış geçireceğimizden eminim. Takdiri halkımız verecek.” diye konuştu. İki başkan adayı birbirlerine başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:56
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