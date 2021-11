Millet umut olarak AK Parti'yi görüyor

2023 öncesi algı operasyonları hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle Millet İttifakına yakın araştırma ve algı şirketleri, Cumhur İttifakının eridiğini, kendilerinin güçlendiği algısını yaymaya çalışıyor. Bu kirli çalışmalara AK Parti teşkilatlarının da inanması Cumhur İttifakı cephesinde moral bozukluğuna yol açabiliyor. Oysa ki durum çok farklı. AK Parti her şeye rağmen Türkiye’nin en güçlü ve büyük partisi. İktidar, gerek tabanına gerekse bütün vatandaşlara ayakta olduğunu ve ülkenin mevcut sorunlarını çözebilecek iradede olduğunu hatırlatmalı.



Teşkilatlarındaki yolsuzluk, hırsızlık yapanları temizlemeli. 2023 yolunda kimsenin gözünün yaşına bakmadan halka yeniden elini uzatmalı, vatandaşın gönlünü almalı. Yaptıkları icraatları vatandaşa anlatamayan bir parti havasından uzaklaşmalı. Bir anlamda milletle yeniden kucaklaşmalı, küskünlerle barışmalı, kızgınların gönlü alınmalı. Türkiye eksenli siyasetin başarmaktan başka şansı yok. Aksi bir sonuç ülkenin felaketi olur. Türkiye düşmanı odakların desteklediği partilerin zaferi açık bir şekilde memleketin felaketi olur.



Değerli okuyucularımız bu hafta Pazartesi Sohbetlerinde Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir ile kamuoyu yoklamalarındaki son durumu, muhalefetin algı operasyonlarını ve ittifakların hedeflerini konuştuk.





Bazı anket şirketlerinin Millet İttifakı lehine PR çalışması yaparak CHP ve İYİ Parti oyları yüksek gösterilmeye çalışılıyor. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?

Bu bahsettikleriniz belki araştırma şirketi bile değil. Özel olarak manipülasyon amaçlı icat edilmişlerdir. Bunlara da muhalefet tarafından ciddi bir kaynak aktarılıyor. Masabaşı anketleriyle gündem oluşturuyorlar. Buna kendileri inanıyor, işin en ilginç tarafı AK Parti içerisinde siyaset yapan bazı milletvekili, belediye başkanı ve teşkilat mensupları da ya bunlara inanıyor. Ya da farklı bir gaye için bu manipülasyon için üretilmiş ve servis edilen sonuçları yayıyor.

Sizin yaptığınız bütün araştırmalarda isabetli olduğunuz ispatlandı. Pekiyi gerçek nedir araştırmalarda?



Anketlerde hâlâ AK Parti 38-40 bandında, MHP 9-11 bandında ve bizim Optimar olarak yaptığımız Türkiye’nin Nabzı Araştırmasının hiçbirinde Millet İttifakı, HDP de dahil olmak üzere Cumhur İttifakı önüne geçebilmiş değil.



Cumhur İttifakı, 2023 sınavını başarıyla vermesi için ne yapmalı?



Cumhur İttifakının yapması gereken, öncelikle 2023 hedefleri doğrultusunda hedef odaklı olarak yüksek motivasyonla sahada heyecan ve inançla çalışmaktır. Eğer, motivasyon düşük olursa küreselcilerin ve muhalefetin değirmenine su taşınmış olur.



Özellikle AK Parti’nin, iktidar olarak seçim öncesi çözmesi gereken sorunlar yok mu?



AK Parti açısından bazı sorunlar yok değil var. Bu sorunların başında da ekonomi geliyor. Yaptığımız Türkiye’nin Nabzı Araştırmalarında da “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorumuza da % 50’ler civarında ekonomi ile birlikte işsizlik geliyor.



Vatandaş bu sorunları kimin çözeceğine inanıyor?



Evet. “Bu sorunu kim çözer?” Sorumuza da yine % 30’larda AK Parti çıkıyor. Muhalefet partilerinin toplamı AK Parti diyenlerin oranını ancak buluyor. Burada önemli bir sonuç daha var ki o da diğer en yüksek oranın yüzde otuzlarda ‘hiçbiri’ ve ‘fikrim yok’ seçeneğinin gelmesidir. Aslında vatandaş bir anlamda “AK Parti’ye, çözüm sende, muhalefetin çözüm olmak ihtimali yok yine çözüm sende, kendine çekidüzen ver” demek istiyor. AK Parti’nin bu gerçekliği görerek Türk Milleti’nin tek umut olarak yine AK Parti’yi gördüğünü bilmeli ve ona göre pozitif bir enerji ile çalışmaya devam etmelidir.



Araştırma şirketlerinin toplumu manipüle etmesi ahlaki bir problem değil mi?



Araştırma şirketleri öncelikle nesnel çalışma zorunluluğu olan şirketlerdir. Manipülasyon yapanların öncelikle kamuoyuna teşhir edilmesi gerekir. Ancak, muhalefet ciddi anlamda bu dezenformasyon yapan şirketleri besliyor ve yaptıkları dezenformasyona devam etmeleri için teşvik ediyorlar. Az önce de dediğim gibi bu manipülasyon ve dezenformasyonları yapanlar araştırma şirketi değiller. Bazıları bunları besliyor ve bunlar da bu yaptıkları ahlak dışı iş sebebi ile ciddi kazanç elde ediyorlar. Toplum da manipüle edilmiş oluyor.



AK Parti dolayısıyla Cumhur İttifakı bu manipülasyona karşı nasıl bir hamlede bulunmalı?



Cumhur İttifakı öncelikle, dost düşman kim, onu iyi teşhis etmelidir. Zira, 2018 seçimleri ve 2019 seçimleri döneminde de bazı art niyetliler tarafından süreç manipüle edilmiştir.



AK Parti’nin içinden bu manipülasyona ortak olanlar var mıdır?



Evet. AK Parti içerisinde dışarda da ortakları olan küreselci bir ekip tarafından yapılmıştır. Bu manipülasyon da AK Parti’nin ciddi şekilde yara almasına sebep olmuştur.



HDP, CHP, İYİ Parti ittifakı açık olarak yapılabilecek mi? İYİ Parti milliyetçi tabanına bunu nasıl kabul ettirecek?



CHP, HDP ve İYİ Parti aslında açıkça ittifak yapıyorlar. Bazıları bunu gizliyormuş gibi yapıyor. Bu gizleme işini de en iyi, İYİ Parti yapıyor. Akşener, Siirt’te bir “burası Kürdistan” demesine müsaade ediyor. Daha önce Pervin Buldan ile birlikte kendisinin aynı Twitte kadınlar gününü kutlayan İmamoğlu’na gayet hoşgörülü davranıyor. Aynı hoşgörüyü Demirtaş’ın kahvaltı ile ilgili çağrısına da gösteriyor. Tezkere vb. gibi bazı kararlardaki tavrı da seçmene mesaj niteliğinde, bir tarafta ulusalcı seçmeni tutmak durumunda diğer taraftan da HDP seçmenine de şirin görünmek durumunda. Nitekim bu şirinliği İYİ Partililer “Demirtaş’a özgürlük” söyleminde de gösteriyorlar.

DEVA ve Gelecek gibi yeni kurulan partiler halktan neden ilgi görmedi sizce?

Deva ve Gelecek Partileri Erdoğan’a ihanet ettikleri için ya da bu algı sebebiyle ilgi görmediler. İki partinin genel başkanı da bulundukları makamlara Erdoğan tarafından getirildiler. Davutoğlu seçildiği kongrede Erdoğan’ı kastederek, “bu bir veda kongresi değil; vefa kongresidir” demişti. Davutoğlu’nun vefa anlayışı görülmüş oldu. Diğer taraftan Türkiye için birçok problemin kaynağı olan Suriye politikasının müsebbibi de Davutoğlu olduğu için karşılık görmedi.



Ali Babacan için de durum farklı değil. Erdoğan, Ali Babacan’a adeta bir evladı gibi davrandı. Bizim toplumumuzda ihanet etmiş algısı yapışanlar da iflah olmaz.



Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı sonrasında Saadet yeniden CHP, HDP çizgisiyle ittifak rotasına mı girdi?



Asiltürk zamanında da Saadet kesin bir şekilde, Cumhur İttifakı tarafına net bir şekilde geçmemişti. Ancak, Saadet tabanının % 35’i Cumhur İttifakına sıcak, % 25’i ise soğuk yaklaşıyordu. Geriye kalan % 40 ise bu konuda henüz bir fikir sahibi değildi. Diğer taraftan Mustafa Kamalak ve Temel Karamollaoğlu olduğu sürece Cumhur İttifakı tarafına geçmez idi. Ama Anadolu Gençlik Derneği etrafında olanlara bakılınca, o zaman için de şimdi de AK Parti’ye yakın bir pozisyon içindeler.



AK Parti teşkilatlarının heyecan tazelemesine ve yeniden seçimi mutlaka alırız özgüvenine ihtiyacı var mı? Kirli işler yapanlar, teşkilattan uzaklaştırılabilecek mi?



Yukarıda da söyledim AK Parti teşkilatlarının öncelikle olarak inançla, inanarak 2023’e hazırlanması gerekiyor. Kendilerinin inanmadığı iktidara karşı tarafı inandıramazlar. Bir de sadece kendilerini kendilerine anlatmak yerine her yerde anlatmak zorundadırlar. AK Parti teşkilatları içinde liyakat üzere hareket edilmesi gerekir. Bunlar sağlandıktan sonra seçim rahat olur.



Mustafa Sarıgül’ün bazı muhalefet partilerinin dışarıdan desteklendiği iddiasına ne diyorsunuz?



Sarıgül’ün kastettiği partileri ben söyleyeyim başta Deva Parti’sidir. İkincisi de HDP’dir. Zira bu iki partinin ajandası dışardan aldıkları talimatlar ve suflelerle belirlenmektedir. Türkiye’nin hayrına Türk Milleti ve devletinin bağımsızlığına ilişkin bir sözleri yoktur. Bunlar, yabancıların elemanlarıdır.



AK Parti 2023’e giderken sistem konusunda geri adım atacağı iddiaları neden sıkça dile getiriliyor?



Sistem konusunda bir değişim ve dönüşüm beklemiyorum. Burada yine son dönemde oluşmuş olan muhalefetin gündem belirleme sürecinin etkisidir. Kaldı ki bu sistemin geri dönüşü de teknik olarak mümkün değildir.



2023’te muhalefet nasıl bir aday çıkarmaya çalışacak?



2023 için muhalefet hem HDP tabanını yakalayabilecek hem de İYİ Parti tarafını yakalayabilecek bir aday çıkarmaya çalışacak. Ancak, görüyoruz ki aday belirme sürecince ciddi bir anlaşmazlık var. Akşener kendisinin iyi bir aday olamayacağını kabul ederek İmamoğlu lehine adaylıktan çektirildi.



Kılıçdaroğlu’nun aday olma potansiyeli var mı?



Kılıçdaroğlu’nun da en az İmamoğlu kadar potansiyeli var.



Millet İttifakı aday belirlemede anlaşamazsa ne olur?



Buradaki anlaşmazlık yine Ekmeleddin İhsanoğlu gibi sağdan bir adayı gündeme getirebilir ya da AYM başkanı gibi biri de olabilir. Belki Mehmet Şimşek tekrar gündeme gelebilir. Görüldüğü gibi aday belirlemek oldukça zor olacak gibi.



20 yıldır iktidar alanında olan Sayın Erdoğan’ın gelecekte de en güçlü aday olmasının sırrı sizce nedir?



Erdoğan organik bir liderdir. Samimidir. Kendisi ve ülkesi için hatta insanlık için hedefleri olan bir liderdir. Bu sebeple de toplumdan karşılık görmektedir. Bir de üstüne rakiplerinin Erdoğan’ı aşacak bir söylem geliştiremediklerini düşünecek olursak Erdoğan’ın işi kolaylaşmaktadır.



ABD, Dedeağaç’a asker ve mühimmat yığıyor. Türkiye bir tehdit altında mı?



Türkiye, her zaman tehdit altındadır. Bu tehdidin gerçekleşmesi Türkiye’nin caydırıcı gücü ile ilgilidir ki şu an için Türkiye’nin caydırıcı gücü mevcuttur. Türkiye İHA ve SİHA’lar başta olmak üzere dünyada savaş doktrini değiştirmiş bir ülkedir.



Son olarak seçmenin en büyük sorun olarak gördüğü ve oy tercihini belirleyecek olan mülteciler sorunu hakkında neler söylersiniz?



Mülteciler konusu oldukça hassas. Bugün AK Parti’nin belediye başkanları bile seçim kaybetmemek ya da başka sebeplerle sığınmacı karşıtı tavır içine girebilmektedirler. Bazıları aleni bir şekilde sığınmacılara hakarete varan tavır içindedirler.



Evet, sığınmacılar bir sorun. Önemli olan bu sorunun nasıl yönetileceğidir. Geçmişte en önemli söylem Suriyelilere yapılan yardımların rakamsal boyunun çokça telaffuz edilmesidir. Dar gelirli vatandaş, asgari ücret ve emekli maaşı ile kendilerine çok görülenlerin fazlası ile Suriyelilere verildiği algısı ile süreci sorgular olmuştur.



Burada önemli olan düzensiz göçtür. Bunu yönetmek için de olayı tüm yönleri ile ele almak ve ona göre strateji belirlemek ile mümkün olur.

Önümüzdeki yüzyıl Türk yüzyılı olabilir

2023’ü Cumhur İttifakı’nın alması neden önemli sizce?

Türkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Bu dönemeç binlerce yıllık geçmişi olan Türk Milleti ve Devletinin devamı niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılına giriyor. Hem küresel anlamda hem de yerel anlamda birçok değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Önümüzdeki yüzyıl Türk yüzyılı olabilir. Bunun için de Cumhur İttifakı birlikteliği ve Erdoğan’ın dünya üzerindeki etkin liderliği çok önemli. Bu liderliği başta Afrika’da olmak üzere net bir şekilde de görebiliyoruz. Libya, Kıbrıs ve Azerbaycan’daki başarılar sonrasında Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışan hadsiz büyükelçilere karşı duruşu ve geri adım atılmasının sağlanması oldukça önemlidir.

Cumhur İttifakı nelere dikkat etmeli?

Cumhur İttifakı mensuplarının bu gerçekliği görerek hareket etmesi ve bunları anlatması var olan sorunlara karşı pansuman çözümler yerine yapısal çözümler için adım atması gerekiyor.

Bu adımlar atılırsa zafer kazanılır mı?

Bunlar yapılır ve inançla imanla hareket edilirse seçimi tüm sorunlara rağmen rahat bir şekilde kazanabilirler.

