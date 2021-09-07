  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DEAŞ ve El Kaide nedeniyle mal varlığına el konuldu! Hükmü yürürlükten kaldırdılar
Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep'e Belçikalı orta saha
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Siyaset Millet tepki gösterdi CHP'li Tanju Özcan R'ye taktı!
Siyaset

Millet tepki gösterdi CHP'li Tanju Özcan R'ye taktı!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadınla ilgili kullandığı iğrenç ifadeler nedeniyle partisi tarafından Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Türkiye'den her kesimin tepki gösterdiği olayla ilgili Tanju Özcan özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 20:39:00 - 2021-09-07 20:52:11
Millet tepki gösterdi CHP'li Tanju Özcan R'ye taktı!

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulunca (MYK), "uyarılması" talebiyle partinin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Şu ana kadar tüzük çerçevesinde işliyor süreç. Nihai karar YDK'nindir." dedi.

Bolu Belediye Meclisi toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özcan, partisinin yüksek disiplin kuruluna sevk edilmek gibi bir karar beklemediğini, bu kararın verilmesinin kendisi açısından sürpriz olduğunu söyledi.

"Uyarılma cezasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildim"

Uyarı cezası almadığını savunan Özcan şöyle devam etti:

"Tüzüğümüze göre MYK'nin böyle bir talepte bulunma hakkı var. Yani hukukçu olarak söylüyorum, MYK'yi burada yargıç gibi düşünün, Yüksek Disiplin Kurulunu da mahkeme gibi. Şu an ben uyarılma cezasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildim. Orada savunmamı yapacağım. Yüksek Disiplin Kurulu asıl mahkemedir. Adil insanlardan oluşmaktadır. Ben kendimi orada ifade edeceğim. Eğer uyarı cezası alman gerekiyor derse YDK, boynumuz kıldan ince."

"İhraç kararı da çıkabilir"

Özcan, "İhraç edilirseniz ne yapacaksınız?" sorusu üzerine, "Bazıları diyor ki 'Kendisini ihraç ettirmek için mi uğraşıyor?' Hayır. Arkadaşlarıma söyledim. İhraç kararı da çıkabilir. Şu ana kadar tüzük çerçevesinde işliyor süreç. Nihai karar YDK'nindir." ifadesini kullandı.

Yaklaşık bir ay önce Armağan Çağlayan'ın magazin ağırlıklı programına çıktığını hatırlatan Özcan, "Kitap yazmaktan bahsettim. Siyasetin nükteli yönlerini anlatacağım dedim. Arkasından aklınıza gelen ilk anı nedir diye sorunca, spontane bir şekilde, kötü niyet olmaksızın böyle bir olayı anlattım." dedi.

Tanju Özcan özür diledi

"Benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir anısını anlatmaması gerekiyordu." diyen Özcan bunun için özür dilediğini söyledi.

Özcan, olayın bu şekilde yansıtılmasının nedeninin kendisinin sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkış olduğunu öne sürerek sığınmacılarla ilgili söylediklerinin ve yaptıklarının altına imzasını atmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Başörtülü kadınla ilgili iğrenç imada bulunan CHP'li Tanju Özcan'a haddini bildirdi!
Başörtülü kadınla ilgili iğrenç imada bulunan CHP'li Tanju Özcan'a haddini bildirdi!

Siyaset

Başörtülü kadınla ilgili iğrenç imada bulunan CHP'li Tanju Özcan'a haddini bildirdi!

Meral Akşener'e tepki" target="_blank">
Tanju Özcan'ın iğrenç imasına sessiz kalan Meral Akşener'e tepki
Tanju Özcan'ın iğrenç imasına sessiz kalan Meral Akşener'e tepki

Siyaset

Tanju Özcan'ın iğrenç imasına sessiz kalan Meral Akşener'e tepki

CHP'li Tanju Özcan'dan kıvırma çabası: Annem tesettürlü
CHP'li Tanju Özcan'dan kıvırma çabası: Annem tesettürlü

Siyaset

CHP'li Tanju Özcan'dan kıvırma çabası: Annem tesettürlü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay