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Millet prototipi 2019’da görecek

Kamuoyunda ‘babayiğitler’ olarak bilinen Türkiye Otomobil Girişim Grubu, yeni kabinede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı üstlenen Mustafa Varank’ı ziyaret etti. İlk toplantıdan sonra açıklama yapan TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin ilk prototipinin 2019 sonunda milletin beğenisine sunulacağını belirtti

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:14
Millet prototipi 2019’da görecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nu kabul ederek, ilk toplantısını yaptı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptıktan sonra Bakan Varank’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk ile Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş hazır bulundu.

Toplantıda, Bakan Varank ve Yönetim Kurulu, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin son durumunu masaya yatırdı. Varank, yaklaşık 4 saat süren toplatıda, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin yol haritasına ilişkin bilgi aldı. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor” ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a nezaket ziyaretinde bulundu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, ziyarette Bakan Varank’a proje hakkında detaylı brifing verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin 60 yıllık hayalini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. 5 büyük grubumuz ve TOBB olarak el ele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devletimiz de bizi destekliyor. Sayın Bakanımız da ilk günden desteğini hissettirdi. İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor.”

Geçen hafta yapılan TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu toplantısında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:14
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu

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