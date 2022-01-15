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Siyaset Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
Siyaset

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti

Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti. Edibali'nin naaşı, İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 00:15:00 -
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti

Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Edibali için yarın Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmasının ardından saat 15.00'te TBMM'de Devlet Töreni düzenlenecek.

Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek

Edibali'nin naaşı, 16 Ocak Pazar günü İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Aykut Edibali kimdir? İşte Aykut Edibali'nin biyografisi
Aykut Edibali kimdir? İşte Aykut Edibali'nin biyografisi

Biyografi

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