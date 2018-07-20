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Millet kıraathanesine dönüştürülen yolcu uçağı büyük ilgi görüyor

Uçuş ömrünü tamamlayan Boing 737 tipi yolcu uçağı, Kastamonu'da millet kıraathanesi haline getirildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 21:10
Millet kıraathanesine dönüştürülen yolcu uçağı büyük ilgi görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  "Millet Kıraathanesi" projesi, Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirildi. İstanbul'da hurdaya çıkan ve eski bir yolcu uçağı olduğu belirtilen Boing 737,Kastamonu Millet Kıraathanesi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

YAPBOZ GİBİ BİRLEŞTİRİLDİ

Uçuş ömrünü tamamladığı için İstanbul'da satışa çıkarılan yolcu uçağı, Kastamonu Belediyesi tarafından alınmasıyla, parçalara ayrılarak tırlara yüklendi ve Kastamonu'ya taşındı. Boş bir alanda yapboz gibi birleştirilen uçak parçaları, sonrasında monte edildi ve "Millet Kıraathanesi" olarak ziyarete açıldı. Vatandaşlar tarafından ilgi gören uçak, öğrenciler tarafından da ziyaret edildi.

 

ÇAY, KEK, KİTAP HER ŞEY VAR

Hem yerel hem de ulusal gazeteciler tarafından ziyaret edilen uçağın içerisinde, seçim vaadinde de olduğu gibi çay ve kek eşliğinde kitap okundu. Buna ek olarak oyunda oynanacak alanlar bulunan Millet Kıraathanesi'nin, sosyalleşme anlamında etkili olacağı düşünülüyor.

 

"HAVACILIĞA İLGİ ARTACAK"

Uçağın Millet Kıraathanesine dönüştürülmesi hakkında açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ailelerin bu alan sayesinde birlikte sosyalleşebileceğini buna ek olarak da havacılığa olan ilginin artacağını belirtti.

 

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 21:10
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kastamonu
  4. Millet Kıraathanesi

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