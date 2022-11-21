Millet İttifakı’nın Kandil'le yaptığı gizli pazarlık deşifre oldu! Resmen küçük dilinizi yutacaksınız

Millet İttifakı’nın FETÖ destekli HDP ve Kandil ile yaptığı gizli pazarlık deşifre oldu. Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, HDP’li vekillerin, Van, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Mardin, Diyarbakır ve Tunceli gibi merkezlerde gerçekleşen istişarelerde altılı masada kendilerine üç bakanlık vaad edildiği bilgisini paylaştığını aktardı. İşte o dikkat çekici yazının ilgili bölümü:

"8’li masada, Zillet İttifakı’nın 7 ve 8’inci ayakları HDP ve FETÖ terör örgütü işbirliği ile Kandil’e verilen sözler ve pazarlıklar deşifre oldu. Altılı masanın gizli ortakları FETÖ destekli HDP’nin yöneticileri sahaya indi. Seçim stratejisi ve altılı masa ile yapılan görüşmeleri Doğu ve Güneydoğu’daki il, ilçe yönetimleri ile paylaşan deşifre eden HDP kurmayları, bakanlık ve daha alt düzeyde yürütülen kadro pazarlıklarını anlattı. HDP’li vekiller, Van, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Mardin, Diyarbakır ve Tunceli gibi merkezlerde gerçekleşen istişarelerde altılı masada kendilerine üç bakanlık vadedildiği bilgisini paylaştı. HDP yöneticileri, seçimi kazanmaları durumunda istedikleri bakanlıkların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu ve karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Bölgede yaptığı araştırmalarla tanınan Sosyolog Dr. Adem Palabıyık, HDP’ye sadece bakanlık değil genel müdürlük ve başkanlıklar verilmesi konusunda da önemli mesafe alındığını kaydetti. Diyanet İşleri için de ısrarcı olan HDP, eş başkanlık modeli ile bir kadın atamayı, AK Parti ile de radikal şekilde hesaplaşmayı planlıyor.

HDP, İçişleri, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının CHP’de olmasını istiyor. Bu noktada HDP’nin temel aldığı strateji CHP kadroları Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD’ye de yakın isimlerden oluşmalı. FETÖ yedeğini de önemseyen HDP, KHK’lı isimlerin yeni dönemde kritik görevlerde bulunması konusunda ısrarcı olacak. Bu görüşme notlarına göre HDP ajandasında CHP ve İyi Parti özel önem arz ederken DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partileri neredeyse yok sayılıyor. Aynı ajandada dikkat çeken bir diğer husus ise tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ismine yer verilmemesi, herhangi bir makam ya da konum tahsis edilmemesi enteresan bir duruma işaret ederken iyi polis kötü polis iddialarını boşa çıkarma amaçlı bir senaryo ile karşı karşıya mıyız sorusunu sormamıza neden oluyor."