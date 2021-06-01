Millet İttifakı'nın heykel kavgası

Edirne'de 2009 yılında kentin en işlek caddesine konulan 'Sevda Çeşmesi' heykeli, geçtiğimiz sene belediye tarafından yıkıldı.

Yıkılan Sevda Çeşmesi heykelinin yerine ise Uğur Mumcu Parkı’nda bulunan Pehlivan heykelinin konacağı açıklandı.

Heykel ittifakı parçaladı

'Pehlivan' heykelinin konacağı alana beton dökerek kaidesi hazırlanırken, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, bu karara tepki gösterdi.

Demir, “Ben yaptım oldu denmemeli. Genelde eleştirdiğini yerelde kendin yapıyorsun.” sözleriyle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı eleştirdi.

“Tarihimize ve kültürümüze lütfen saygılı olalım. Edirneli olarak sorumluluk duyup şehrimize sahip çıkalım.” diyen Demir, şunları kaydetti:

“Yerine 40 yıl önce Tankut Öktem tarafından proje yarışmasıyla seçilip yapılan 'Pehlivan' heykelinin bulunduğu yerden sökülüp buraya koyulacağı açıklandı.

"İkinci hatayı yapmayın"

Sevda Çeşmesi'ni yıkmak ile hata ettiniz. Lütfen ikinci hatayı yapmayınız. Saraçlar Caddesi'nin ismi nereden geliyor? İlimizde Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölümü ilgili anabilim dalları var. Bilime saygınız varsa buradaki bilim adamlarına başvurabilirdiniz. ​

Saraçlık Türk tarihinde önemli bir meslek olmuştur. Osmanlı Devleti döneminde Edirne, Bursa ve İstanbul'da da Saraçlık önem kazanmıştır. Bu şehirlerde saraçlığın adı verilen semtler ve caddeler mevcuttur. Edirne Saraçlar Caddesi de bunlardan biridir. Saraçlar Caddesi'ne saraççılıkla ilgili bir görselin yapılması daha mantıklı ve akılcı olmaz mıydı? Edirne de asil Türk milletinin mesleği olan Saraçlıkla ilgili bir heykelin Saraçlar Caddesi'nde olması yakışandır.

Tankut Öktem'in heykelinin buraya taşınması hem Öktem'e hem de bu heykeli zamanında yerine koymayı düşünen insanlara saygısızlık olacaktır. Kaldı ki bu pehlivan heykelinin yeri Edirne'nin tam merkezi olan Atatürk Meydanı'na konmuştur. Bu meydanda peyzaj çalışması yapılarak heykelin ışıklandırılıp E-5'ten geçen yerli ve yabancı turistlerin de çok daha rahat görebileceği yer olduğundan görülecektir.

Ben yaptım oldu denmemeli! Yapılacak olan değişiklikleri şehrin gerçek sahiplerine Edirne'de yaşayanlara sormak demokratik açıdan daha doğru olmaz mı? Şehreminlik, beraber yönetmenin kuralı budur."