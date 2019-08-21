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Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'de istifa dalgası büyüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Bursa'nı Orhangazi ilçesinden aday gösterdiği İsmail Yılmaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:32
Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu millet ittifakından Orhangazi Belediye Başkan Adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Mahallî seçimlerde İyi Parti'de Orhangazi Belediye Başkan Adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa etti.

İsmail Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak istifasının sebebini kamuoyu ile paylaşacağı belirtildi.

İsmail Yılmaz, istifa iddiasını doğrulayarak, "Geniş çaplı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:32
  1. İYİ Parti
  2. İYİ Parti istifa
  3. İsmail Yılmaz

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