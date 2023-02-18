Millet İttifakı'ndan deprem toplantısı
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Millet İttifakı deprem gündemini konuşmak amacıyla 18 Şubat tarihinde 14.00'te Saadet Partisi'nde toplatı yapılacağını bildirdi.
Türkiye 6 Şubat tarihinde kara güne uyandı.
Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından 11 gün geçti.
Hayalet kente dönen deprem bölgelerinde yaklaşık 36 bin kişi hayatını kaybetti.
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bunun yanı sıra binlerce güvenlik görevlisi deprem bölgesinde asayişi sağlamak amacıyla deprem bölgelerinde nöbet tutuyor.
Cumartesi toplantı düzenlenecek
Bölgede çalışmalar sürerken Millet İttifakı'ndan bir açıklama yapıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Millet İttifakı 18 Şubat Cumartesi 14.00'te deprem toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.
Deprem Özel gündemi konuşulacak
Saadet Partisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Millet İttifakı'ndan oluşturan siyasi partiler, 18 Şubat Cumartesi saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Deprem Özel gündemli bir toplantı gerçekleştirecek.