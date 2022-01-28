Millet İttifakı'ndan Cumhuriyet'e yalanlama

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10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile CHP başta olmak üzere İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin dahil olduğu Millet İttifakı'nın yeni paydaşlarından Gelecek Partisi, Cumhuriyet gazetesini yalanladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "zillet" olarak nitelendirdiği Millet İttifakı'na yeni katılan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde sözcülük yapan Serkan Özcan, açıklamalarda bulundu.

Fondaş Cumhuriyet'in "Davutoğlu'nun İYİ Parti ve DEVA'yı yanına alıp CHP'yi dışarıda bırakacak şekilde yeni bir ittifak kuracağı" iddiasını yalanlayan Özcan "Son günlerde Sn. Genel Başkanımız'ın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır. Samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarf edilmektir" dedi.

Ne olmuştu?

Fondaş Cumhuriyet gazetesi yayınladığı haberle, Davutoğlu'nun Babacan ve Akşener ile birlikte üçüncü bir ittifak kurmak istediğini iddia etti.

Söz konusu haberde, "Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın perde arkasında üçüncü ittifak arayışı olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu'nun, İYİ Parti'yi de yanına alarak Millet'ten bağımsız üçüncü bir ittifak kurmak istediği belirtildi" ifadelerine yer verilmişti.