Millet İttifakı'nda kriz çıktı! Birbirlerine düştüler

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında, Millet İttifakı bileşenlerinin "isim" konusunda kriz yaşadığını belirtti. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın "Millet İttifakı" ismine itiraz ettiğini aktaran Selvi, söz konusu ikilinin "İttifakı yeni baştan kuralım, ismini de değiştirelim" dediğini ifade etti. Selvi, yazısının sonuna "Bunlar ufak sorunlar olarak gözükse de muhalefetin geleceği açısından önemli kriz konuları" cümlesini ekleyerek de önümüzdeki günlerin, "Millet İttifakı" için daha büyük sıkıntılara gebe olduğunu belirtmiş oldu. İşte o yazı:

"Erdoğan’ı tasfiye edecekler. Yeni cumhurbaşkanını seçecekler.

Anayasa’yı değiştirip Türkiye’yi tekrar parlamenter sisteme döndürecekler.

Tüm sorunları çözüp ülkeyi uçuşa geçirecekler.

Ama bir sorun var.

Bunu yapacak olan muhalefet liderleri henüz hangi sırayla oturacaklarını belirlememişler.

Harf sırasına göre otursalar Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu en başa geliyormuş.

Yaş sırasına göre otursalar Temel Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun önde oturması gerekiyormuş.

Millet İttifakı liderleri hangi sıra düzenine göre oturmaya karar verirlerse Türkiye’ye çağ atlatacaklar. Yok o da yanlış oldu. Çağ atlatmayacaklar. Eski Türkiye’ye dönecekler.

MİLLET İTTİFAKI İSMİNE İTİRAZ

Ama bir sorun daha var.

O da ittifakın adında.

Davutoğlu ve Babacan, Millet İttifakı ismine de itiraz ediyorlar.

Millet İttifakı’nı CHP ile İYİ Parti kurduğu için, ona eklemlenmiş olmak istemiyorlar. Erdoğan’ın, meydanlarda, “Gittiler CHP’ye payanda oldular” demesinden endişe ediyorlar. Peki ne öneriyorlar? İttifakı yeni baştan kuralım, ismini de değiştirelim diyorlar. Davutoğlu ya da Babacan ittifakı olmayacağı kesin ama ittifaka henüz bir isim bulmuş değiller. Millet İttifakı’nı önce yıkalım, sonra yeni ittifak kuralım. Adını o zaman koyarız modundalar.

Bunlar ufak sorunlar olarak gözükse de muhalefetin geleceği açısından önemli kriz konuları. (...)"