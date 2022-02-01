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Dünya Millet İttifakı'nda kriz! Ağıralioğlu'na cevap veremedi
Dünya

Millet İttifakı'nda kriz! Ağıralioğlu'na cevap veremedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi hakkındaki sözlerine cevap vermek yerine geçiştirmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 10:30:00 -
Millet İttifakı'nda kriz! Ağıralioğlu'na cevap veremedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" demişti.

Bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, Ağıralioğlu'nun söz konusu çıkışını da değerlendirdi.

İttifak olarak herkesin özgürce fikirlerini ifade etmesi için mücadele ettiklerini belirten Öztrak, "Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" diye konuşarak sözleri geçiştirmek zorunda kaldı.

Açıklamalarına devam eden Öztrak, "Genel başkanımız helalleşmek için toplumun barışması, kucaklaşması için 'Ben ateşten gömleği giydim' diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz." dedi.

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