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Siyaset Millet İttifakı'nda derin çatlak! 'Meral Akşener ile ittifak yapmak isteyen kim?'
Siyaset

Millet İttifakı'nda derin çatlak! 'Meral Akşener ile ittifak yapmak isteyen kim?'

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, twitter hesabından yaptığı paylaşımla İP Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 23:43:00 - 2021-02-13 00:06:25
Millet İttifakı'nda derin çatlak! 'Meral Akşener ile ittifak yapmak isteyen kim?'

 Yeniakit.com.tr 

2019 yerel seçimlerine HDP'nin desteği ile giren Millet İttifakı bileşenlerinden İP Genel Başkanı Meral Akşener'in, "HDP ile ittifak yapmamız mümkün değil." sözleri Saruhan Oruç tarafından sert tepki ile karşılandı.

'Kendi kendine gelin güvey oluyor'

HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kendi kendine gelin güvey olmak” diye bir laf var. Sanki HDP sizinle ittifak yapmak istiyor da... Demokratik siyasette AKP ve MHP ne kadar meşru ise sizi de o kadar meşru görüyoruz. Nokta. Ne azı ne fazlası."

'Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek'

İP'li Akşener önceki gün katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş ve HDP'ye ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"HDP’yi PKK’nın yanında tanımlayan bir bakış açımız var. Kürtleri PKK’nın yanında görmek ise çok yanlıştır. Türkiye’deki tüm seçmenler hangi etnik, dini aidiyet üzerinden olursa olsun hiçbir siyasi partinin marabası değildir. Bugün bu partiye oy verir yarın başka bir partiye oy verebilir. HDP’ye oy veren herkesi PKK’ya destek veren oranın uzantısıymış gibi gösteren dile itiraz ediyorum. Selahattin Demirtaş’ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Ama Demirtaş’ın yargılanmasının hızlı bir şekilde yapılmasının Türkiye Cumhuriyeti devletine çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. HDP ile ittifak yapmamız mümkün değil."

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