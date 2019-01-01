0553 313 94 23

Millet ittifakında derin çatlak! CHP'liler oturma eylemi başlattı

Yerel seçimler öncesi İYİ Parti ile ittifak yürüten CHP'de tepkiler devam ediyor. Son olarak Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, adayın İYİ Parti'den olacağı yönündeki duyumlara tepki gösteren CHP'liler, parti binasından oturma eylemi başlattı.

01 Ocak 2019 Salı 22:41
Millet ittifakında derin çatlak! CHP'liler oturma eylemi başlattı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, adayın İYİ Parti'den olacağı yönündeki duyumlara tepki gösteren CHP'liler, parti binasından oturma eylemi başlattı.

CHP Körfez İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, belediye başkan aday adayları ile ilçe yöneticilerinin de destek verdiği oturma eyleminde CHP'liler, 4 Ocak'a kadar eylemini sürdürecek..

"MYK ve Parti Meclisimiz toplanana kadar..."

İYİ Parti'nin en son seçimde ittifakla yüzde 7'lik bir oy potansiyelinin olduğunu, son yapılan anketlerde de yüzde 3,5 oranında çıktığını aktaran CHP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı, "Körfez ilçede CHP hiçbir zaman adaysız kalmamıştır. Biz de Körfez'in seçmenlerinin, CHP tabanı ve seçmeni ile CHP'nin onurunu korumak için, 4 Ocak'ta MYK ve Parti Meclisimiz toplanana kadar buradan takip etme, parti binasını terk etmeme ve oturma eylemi yapmayı düşündük." diye konuştu.

Papakçı, ilçe kadın kolları başkanı ve üyeleriyle bu süreci yürüttüklerini, İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren ve yönetim kurulu üyelerinin kendilerine destek verdiğini dile getirdi.

Seslerine duyurmaya çalıştıklarını belirten Papakçı, "4 Ocak'ta 'İYİ Parti'nin adayını destekleyeceksiniz.' derlerse bu süreci buradan ile taşımayı düşünüyoruz. İl binasında oturma eylemine devam edeceğiz. Sesimizi Ankara duysun, genel merkezimiz duysun." dedi.

"İYİ Parti'nin adayının diretilmesini..."

CHP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Ergün ise CHP olarak 2 aday adayı varken, İYİ Parti'nin adayının diretilmesini tepki göstermek için eylem yaptıklarını belirtti.

Özel olarak yaptırılan CHP amblemli kırmızı yelekler giyen partililer, sloganlar atarak eylemlerini sürdürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 22:41
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Merkez Yürütme Kurulu
  3. CHP Parti Meclisi
  4. İYİ Parti
  5. Kocaeli
  6. Körfez
  7. Ankara
  8. MYK
  9. CHP

YORUM YAZ

  • mustafa yıldırmustafa yıldır11 dk önce
    dökme suyla değirmen dönmez.zoraki ittifakların 31 martta milletten tokadı yiyeceğine inanıyorum.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gomis'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama
  1. Gomis'ten Galatasaraylıları..
  2. Kar maskeli soyguncu market çalışanını..
  3. Sabahları yorgun uyanmanın nedenleri
  4. 'Kan ağlıyor' deyimi gerçek oldu! Tıp..
  5. Suudiler baskı yaptı! Netflix sansür..
  6. Tottenham ve Arsenal rahat kazandı
  7. AK Partililerden Mustafa Tuna’ya sevgi..
  8. Millet ittifakında derin çatlak!..
  9. Çocuğunuz şımarınca tepkiniz nasıl..
  10. İşte 2019 AKN'siz internet fiyatları!..
  11. Suriye sınırına askeri sevkiyat
  12. Batı Akdeniz'de şiddetli yağmur hayatı..
  13. İsveç'te camiye silahlı saldırı!
  14. Almanya VJTF'nin komutasını devraldı
  15. Akıllı telefon fiyatları 2019'da..
  16. Antalya'da gasp iddiası
  17. Sudan'da 23 partiden Beşir'e "Geçiş..
  18. Sunucu Pelin Çift tesettüre girdi!
  19. Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump'a mesaj..
  20. Kimlik yenileme ücretleri2019
İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

Günün Karikatürü

1 Ocak 2019
Ajana bir kıyak daha
Ajana bir kıyak daha
Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi