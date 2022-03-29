Millet ittifakında değil, millet ittifakı adına meydan okuyor! Bu kadın kim adına konuşuyor?

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Partisinin Grup toplantısında konuşan Pervin Buldan, Seçim Yasası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millet ittifakının içinde olmadıklarını söyleyip, 6'lı masada da görüntü vermeyen HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Millet ittifakı adına meydan okuyarak, "Öyle bir fark yiyeceksiniz ki YSK da seçim kurullarınız da sizi kurtarmaya asla yetmeyecek." dedi.

Bu kadın kim adına konuşuyor?

HDP'li Pervin Buldan Seçim Yasası'nı hedef aldığı konuşmasında şunları söyledi:

Sandığa giremeyecek oyun sandıktan çıkması içim yol bulmaya çalıştıklarının farkındayız. Öyle bir fark yiyeceksiniz ki YSK da seçim kurullarınız da sizi kurtarmaya asla yetmeyecek. Sırrı Süreyya’nın deyimiyle hımhış olacaksınız.

Kürtler Meclis’e girmesin diye koydukları barajı şimdi küçük ortak Meclis’e girsin diye indiriyorlar. Biz bu barajları yıkalı 7 yıl oldu. Halk size gereken cevabı sandıkta verecek.