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Siyaset Millet İttifakı toplanmaya doyamıyor
Siyaset

Millet İttifakı toplanmaya doyamıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-17 21:51:00 -
Millet İttifakı toplanmaya doyamıyor

Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde ikinci tur stratejisi için 3 saatlik bir görüşme yaptılar.

Millet İttifakı liderleri ile cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçim stratejisi toplantısı CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Seçim stratejisi masaya yatırıldı

İkinci tur öncesi seçim kampanyasında ele alınacak stratejinin masaya yatırıldığı toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

14 Mayıs sonuçları da ele alındı

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçları değerlendirildi.

Açıklama yapılmadı

Ayrıca 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları görüşüldü. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
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