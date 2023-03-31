Millet İttifakı iktidara gelmeden su koyuverdi! 'Koalisyonda ilk 3 yıl çok zor geçecek'

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adaylıklara itirazlar incelendi, cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala İYİ Partili Hikmet Tanrıverdi'den dikkat çeken bir mesaj geldi. 6'lı koalisyonun ilk üç yılının çok sancılı, çok zor geçeceğini aktaran Tanrıverdi, "Herkesi memnun etme şansınız yok." dedi.

"Zaman zaman bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak"

Tanrıverdi, şu ifadeleri kullandı:

"Üç yılımız çok zor olacak. Çok sancılı olacak. Zaman zaman bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak. Herkesi memnun etme şansınız yok. Siz evinizde üç çocuğunuz varsa üçünü de memnun edebiliyor musunuz?

Anne evde yemek yapıyor. Üç tane ayrı çocuğu var. Biri 'Çok güzel olmuş' diyor oturuyor yiyor. Öbürü 'Başka bir şey yok muydu' diyor. Öbürü 'Ben bunu yemem diyor' masadan kalkıyor."

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Hikmet Tanrıverdi