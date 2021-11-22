Millet İttifakı adayını ne zaman duyuracak? CHP’li isim tarih verdi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken CHP'li Engin Altay'dan konuya dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair soruyu cevap veren Altay, "Daha adayınız belli değil. 'Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yüzde 99' deniyor. Bahis şeklinde gitmesini doğru buluyor musunuz? Neden açıklamıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen. Ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız" diye konuştu.

"Ortak karar verilecek"

Altay, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bir ittifakız, sayın genel başkanımızın kişisel hiçbir tasarrufu olmaz. Bir evlilik gibi. Evdeki televizyon değişecekse karı - koca birlikte karar verirse bu anlam taşır. Millet İttifakı liderleri oturacaktır, ortaklaşa bir aday üzerinde çok rahat uzaklaşacaktır."