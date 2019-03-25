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Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan Manisalılara imar sözü

Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Turgutlu ilçesinde, Cumhur İttifakı’nın MHP’li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün’e eleştirilerde bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:52
Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan Manisalılara imar sözü

Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Turgutlu ilçesinde, Cumhur İttifakı’nın MHP’li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün’e eleştirilerde bulundu. 31 Mart akşamı Cengiz Ergün’ü emekli edeceklerini belirten Şıktaşlı, her mahalle ve ilçede, en uygun şekilde imar planlamaları yapacaklarının sözünü verdi.


Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta sonu Gördes, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Şıktaşlı, akşam saatlerinde gittiği Turgutlu ilçesinin Ergenekon Mahallesi’nde halka hitap etti. Şıktaşlı’ya çalışmalarında İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve CHP İl Başkanı Semih Balaban da eşlik etti. Manisalılara hizmet için söke söke belediye başkanlığını alacaklarını kaydeden Şıktaşlı, “Üretmek yerine, olmadık işlerle uğraşıyorlar. Binalar yapmakla meşgulüz. Büyükşehir belediye başkanı Manisa’nın merkezinde 2 kule inşa ediyor. 230 milyon liraya ofis yapıyor. İçinde siz yoksunuz ben yokum. Bu bina neden yapılıyor. Kime ne faydası var. Biz bu tarz betona yatırım yapan bir anlayışın karşısındayız ve aynısını yapmayacağız. Peki biz ne yapacağız. Biz ilk olarak 31 Mart’ta Cengiz Ergün’ü emekli edeceğiz. İş bilmezlerin sizin hakkınız olan paraları çar çur etmelerine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.



“Her mahalle ve ilçeye özel imar planı”


Manisa’nın en büyük sorunlarından birinin imar olduğunu ifade eden Şıktaşlı, “Bizler kentsel dönüşüm projeleriyle ve en önemlisi yerinde dönüşüm projeleriyle halkımızın çıkarına uygun dönüşümleri halkımızla uzlaşarak gerçekleştireceğiz. Bu dönüşümlerde oluşan rant (artı değer) birkaç müteahhit firmaya değil, doğrudan halka aktarılacaktır. Hiçbir mahallede ve semtte imar konusunda ötekileştirme yapılmadan, çevrenin korumasını gözeten, altyapıyı önemseyen, doğa tahribatına yol açmadan imar planlamaları her ilçede en uygun şekilde yapılacaktır. Bizim bir hedefimiz var. Kendi kendine yeten Manisa. Tarımıyla, enerjisiyle, her türlü kaynağıyla bir başka yere mecbur olmayan; ürettiği değerleri en üst seviyede kullanan, pazarlayan ve bununla gelir elde eden bir Manisa. Projelerimizin tümünü bu anlayışla Manisalılarla birlikte yapacağız” dedi.


Şıktaşlı, Büyükşehir Yasası ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin yanlış uygulamaları ile ulaşımın büyük bir sorun haline geldiğini savundu. Şıktaşlı, şöyle devam etti: “Özellikle köy ve beldelerde ulaşımda sorun çok büyük. Araçların yetersizliği, insanların saatlerce beklemesi, sefer sayılarının azlığı ciddi bir sorun yumağı haline gelmiştir. Büyükşehir belediyesi olarak tüm ilçelerde belediye başkanlarımız, şoför odalarımız ve muhtarlarımızla görüşülerek ortak akılla halkın lehine yeni bir sistem kurularak, sefer sayısı ve otobüs sayısı artırılarak sorun halkımızın ve şoför esnafının lehine çözeceğiz. Manisa merkez ve hemen hemen tüm ilçelerimizde otopark sorunu ciddi bir sorundur. İlçe belediye başkanlarımızla işbirliği yapılarak ortak bir akılla son sistem inşaat teknoloji kullanılarak kentlerin uygun merkezlerine yer altı ve yer üstü otoparklarının inşası ile otopark sorunu kesin ve net olarak çözülecektir”



Engelli vatandaşlara da özel proje


Şıktaşlı, “Engelli vatandaşları da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engelli vatandaşlarımız için daire başkanlığı kurarak, engelsiz bir kent oluşturmak hedefimizdir. Engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık önceliğimiz olacaktır. Merkez ve diğer ilçelerinde engelliler sosyal yaşam merkezleri kurarak, mesleki uygulama atölyeleri oluşturarak engelli bireylerin toplumsal yaşama katılması sağlanacaktır. Ailelerin bakıma muhtaç engelli bireylerini gün içinde ve bazı geceler bırakarak kendilerine zaman ayırma olanağı sağlayacağı belediye ve bakım merkezleri kurulacaktır. Tutmayacağımız sözü de vermiyoruz. Bunu tüm hemşehrilerimiz görecek. Manisa iyi olacak”

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:52
  1. doğa

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