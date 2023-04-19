'Millet düşmanı kim varsa bir araya gelmiş!'

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçim çalışmaları kapsamında Vakfıkebir ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, AK Parti hükümetlerinin millet için çalıştığını belirtti.

'SON 20 YILDA BÜYÜK İŞLER BAŞARDIK'

"Milletimizin desteği ile 14 Mayıs'tan sonra da hizmet siyaseti devam edecek.'' diyen Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı;

''Biz her zaman siyasetçileri hizmetkar, milletimizi de efendi olarak gördük. Türkiye'de son 20 yılda çok büyük işler başardık. Hedeflerimiz bitmiyor, hedeflerimiz büyük. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 20 yıldır devam eden istikrar sürecini sürdürmemiz gerekiyor. Bu memleket meselesi, sen ben kavgası değil."

'MİLLET DÜŞMANI KİM VARSA BİR ARAYA GELMİŞLER'

Vatandaşları kucaklayacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Görüyorsunuz karşımızdaki ittifakın ortaklarını. Maalesef devlet, millet düşmanı kim varsa bir araya gelmişler. Memleketi karıştırmaya talip olmuşlar. O yüzden bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. Milletimiz gerekli dersi sandıkta verecektir." diye konuştu.

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'KATMA DEĞER SAĞLANACAK'

Yapımı devam eden organize sanayi bölgesi yolunda incelemede bulunan Bakan Karaismailoğlu, proje için kamulaştırma ve ödemelerin tamamlandığını, organize sanayi bölgesinin bitmesiyle ilçeye önemli bir katma değer sağlanacağını aktardı.