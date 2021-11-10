HAKKI BİLİR İSTANBUL

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına ağza alınmayacak küfürlerle saldırması Türkiye’nin bir numaralı gündemi haline gelirken, zilletin bozuk sicili de kamuoyunun hafızasında canlandı. Hiçbir ayrım gözetmeden kirli dillerini milletimizin her bir ferdine uzatan zilletin paydaşları, Türk siyasetindeki kaliteyi düşürdü. Şehit yakını, polis, siyasetçi, memur ve işçi her bir vatandaşımızın şahsiyetine dil uzatan isimler ise CHP, İYİ Parti ve HDP’nin genel başkanları tarafından korunup kollandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açtığı küfür sahnesinde, İBB Başkanı İmamoğlu, Gürsel Tekin, Levent Gök, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve HDP’li Saliha Aydeniz de millete hakaret etti. Zillet ittifakının, toplumsal kutuplaşmayı artırıcı siyaset dilini Akit’e değerlendiren STK temsilcileri ve gazeteciler, okuyucularımıza özel açıklamalarda bulundu.

Tek ortak noktaları küfür

Gazeteci Cengiz Alçayır, “Adına millet ittifakı dedikleri beş benzemezin tek ortak özelliği millete sövmektir. İkinci ortak özellikleri ise Erdoğan düşmanlığıdır. Millete kendilerine anlatamayanlar, milletin refahı için projeler sunamayanlar vatandaşlara galiz küfürler ediyor” şeklinde konuştu. Küfür sahiplerinin genel başkan düzeyinde korunduğunu kaydeden Alçayır, “Küfür edenlerin hepsi bizzat genel başkanlar tarafından kollandı. Bu da maşeri vicdanı yaraladı. İmamoğlu’nun valiye ve belediye meclis üyesine söylediği çirkin sözler halen herkesin hafızasında. Milletimiz seçim sandığı önlerine geldiklerinde, kendilerine edilen küfrün hesabını oylarıyla soracaktır” dedi.

“Millet değil küfür ittifakı”

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Millet İttifakı’nı zillet ittifakı diye tabir ederken aslında bu ittifakın isminin küfür ittifakı olduğunu unutmuşuz. Bu milletin valisine, kaymakamına, bu yurdun evlatlarına, şehitlerine ve şehit yakınlarına her fırsatta küfür edip aşağılayanlara bu millet sandıkta onay vermeyecektir” dedi. Zilletin paydaşlarının geçmişini hatırlatan Şahin, “CHP’li İmamoğlu önce Ordu’da valimize hakaret etti. Bunu İBB meclisinde devam ettirdi. Küfür ittifakının Didim’deki ortak adayı Ahmet Deniz Atabay körkütük sarhoş bir vaziyette yine bu milletin evladı bir kaymakama ağza alınmayacak küfürler etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın bir vatandaşa 12 dakika boyunca telefonla küfür etti. Milletimiz seçimde sandıkta kullanacağı oylarla bu milletin evlatlarına küfredilmemesi gerektiğini öğretecektir” şeklinde konuştu.

Zillet ittifakının utanç belgesi niteliğindeki küfürleri:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2011’deki Zonguldak mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “Benim adımı yolsuzlukla anarsa ana a..... Gerisini söylemeyeyim” dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu’na, “Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış durumda” hakaretiyle büyük bir iğrençliğe imza attı.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayak tatilini eleştiren AK Partili Meclis üyesine, “G…. girsin kayak tatili” küfrünü etti.

İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz’a yönelik ‘it’ hakaretinde bulundu. İmamoğlu, skandal sözleri için mahkemece 7 bin 80 lira cezaya mahkûm edildi.

CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kendisine “başkanım” diye hitap eden bir vatandaşa, “Senin ananı bacını s…”,”A.. ko…. evladı”, “A.. ko.. çocuğu”, “S.. git lan” gibi ağza alınmayacak galiz küfürler savurdu.

CHP milletvekili Levent Gök, Gezi olaylarına müdahale eden polislere; “Sizin ananızı s...., eşekoğlu eşekler” diyerek küfretti.

CHP’li Gürsel Tekin, kendisini protesto eden bir vatandaşa; “Ağzını yırtarım it herif, O. çocuğu” şeklinde küfrederek, üzerine yürüdü.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, ‘Has…..lan’ dedi.

HDP’li milletvekili Saliha Aydeniz polise hakaret ederek, ‘çete’ dedi.