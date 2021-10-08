Hakkı Bilir İstanbul

CHP üniter devlet yapısı üzerine şekillenen kemalist doktrini, İP milliyetçi muhafazakar cenahı, HDP Kürt oylarını, SP Müslümanların iradesini, DP ise merhum Menderes’in siyasi misyonunu istismar ediyor. STK temsilcileri ve hukukçular, beş benzemezlerin politik vizyonlarının istismardan ibaret olduğuna dikkat çekiyor.

Her biri ayrı telden

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, şu değerlendirmede bulundu: “Bunların ismi millet değil istismar ittifakı olmalıdır. Atatürkçü seçmeni konsolide eden CHP, ülke düşmanlarıyla hareket ediyor. Milliyetçi geçinen İP söylemlerinin tam aksine millet karşıtı mihraklarla yol yürüyor. Milli görüşü temsil ettiğin iddia eden SP her telden çalıyor. HDP ise Kürtlere ihanet ediyor. Gelecek ve Deva partileri ise Erdoğan’ın açtığı yolu kapamaya çalışıyor.”

Millet prim vermez

Milletin istismarcılara geçit vermeyeceğini vurgulayan Şahin, “Şimdi yapılması gereken tek şey vardır, ülkemizin bekası ve gelecek nesillerimizin refahı için Cumhur ittifakı etrafında kenetlenmek ve Başkan Erdoğan’a sahip çıkmak gerekiyor” şeklinde konuştu.



Hukukçu Yakup Alar da, şu görüşleri dile getirdi: “Millet ittifakı bileşenleri ortak duyguları istismar ediyor. Ortak değerleri istismar ederek ülke ve millet aleyhine tavır almaları ise kabul edilemez. Ülkemizin bütünlüğü ve refahı için istismar siyasetinden vazgeçmeliler. Bütün terör örgütlerine karşı ortak hareket edecek, dış politikada ülkemizin çıkarlarını gözeten hükümetin politikalarına destek verecek bir siyaset anlayışı geliştirmeliler.”

Halk kandırılıyor

İstismar siyasetinin halkı kandırma olduğunu kaydeden Alar, şöyle devam etti: “CHP her şeyi kullanmakta. HDP, Kürtlerin iradesini istismar etmektedir. Milli duyguları istismar eden İP ise milli çıkarlarımızı sabote eden mihraklarla hareket etmektedir. SP ise savundukları değerlere saldıranlarla iş yapmakta.”