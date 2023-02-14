Millet can derdindeyken CHP seçim peşine düştü

Kahramanmaraş merkezli depremler tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı vuran depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken CHP milletin acısını paylaşmak yerine seçim derdine düştü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, depremin seçimlerin zamanında yapılmasına engel olmadığını söyledi.

Altay, "'Böyle manzaralardan siyaset yapılmaz' falan filan... Evet tabi, siyaset yapılmaz ama böyle manzaralar karşısında gerçekleri, aksayan yönleri söylemezsek de işimizi yapmamış oluruz" diye konuştu.

Deprem bölgesinden organizasyon bozukluğu yaşandığını iddia eden Altay, ayrıca Kızılay'ın ortada olmadığını ileri sürdü.

Depolarda erzak ve hijyen malzemesi olduğunu ancak dağıtma kabiliyeti bulunmadığını öne süren Altay, şunları söyledi:

"Varlık içinde darlık çektik. İşin özü bu. Böyle beceriksizlik neden olur? Arama Kurtarma Genel Müdürünü atıyorsun, ilahiyatçı. İlahiyatçı ben musallaya yatınca lazım, camide önümde lazım."

Depremi bahane edip seçimden kaçma hevesi gözlemlediklerini iddia eden Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet ağır yara almış. Millet, yarasını kimin saracağını belirlemelidir. Bu kararın önüne geçemezsin. Erdoğan, bırak yaraları kimin saracağına millet karar versin. Kusurlarını, depreme sığınıp seçimi 1 yıl erteleyerek örtemezsin. Bu millete o hesabı vereceksin. Hadi 14 Mayıs biraz erken, 18 Haziran... 125 gün var. Bir yılda da sen bütün binaları bitiremeyeceksin ki. O depremzedelerin önüne de gideceğiz. 'Yeni vekillerinizi ve yeni devlet başkanını seçin, bu yaraları kim sarabilir, kararı siz verin' diyeceğiz. Seçimi erteleyerek, seçimden kaçarak milletin kantarına çıkmaktan kaçarak kurtulamazsın, milletin kantarına çıkmaktan kaçmak için depremi mazeret olarak kullanamazsın."