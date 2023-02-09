Millet can derdinde zillet rant peşinde!

HABER MERKEZİ

Geçmişte yaşanan maden faciaları, orman yangınları ve koronavirüs salgını gibi felaketleri istismar ederek siyasi rant devşirmeye çalışan zillet paydaşları, benzer bir rezaleti ‘yüzyılın felaketi’ olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından da sergiliyor. 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan deprem sonrası devlet-millet tek yürek olup enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya ve yaraları sarmaya çalışırken, felaketi siyasi ranta çevirmek isteyen şer ittifakının başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere siyasetçileri enkaz üzerinden, fonlu gazeteleri manşetlerden, ahlaksız trolleri ise sosyal medyadan nefret saçıyor.

‘Allahu Ekber’e bile itiraz

İslam’a olan kinleri bitmeyen televizyoncuları da nüfusunun yüzde 95’inin Müslüman olduğu ülkede ‘Allahu Ekber’ denilmesinden hazımsızlık duyarken, profesör etiketli akademisyenleri ‘depremden zarar gören illerin yönetimi orduya devredilmeli’ diyerek postal yalayıcılığı yapıyor. Din, dil, ırk ayrımı gözetilmeden dünyanın her yerinden Türkiye’ye destek ve taziye mesajları yağarken, depremde yaşanan can kaybından ve gözyaşından siyasi menfaat elde etmeye çalışan kirli ittifakın rezil söylemlerinden bazıları şöyle:

KILIÇDAROĞLU’NDAN İFTİRA

l 6’lı masanın ortak adayı gibi hareket eden ve deprem bölgesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu asılsız iddialarda bulundu: “Devletin kurumları, bürokratları çalışmak istiyor ama engel oluyorlar... Bakanlar PR için konvoylarla dolaşıyorlar... Askerimiz de yeterince sokulmadı... Kapanan Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar... İskenderun Limanı’nda devam eden yangını söndürme çalışmalarına sadece CHP’li belediyeleri katılıyor... Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var...”

ZİLLET NEFRET SAÇIYOR

l Zillet paydaşları ve paralı trolleri CHP’li belediye başkanlarca yönetilen illere yardım götürülmediği yalanını söylerken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a hiçbir şekilde ulaşılamadığı, arayan bakanların telefonlarına çıkmadığı, katılması gereken afet koordinasyon ve çözüm toplantılarının hiç birisine katılmadığı belirtildi.

l TİP Hatay Milletvekili Barış Atay da “Hatay Türkiye’nin bir ili değil mi sorusunu soruyorum. Değil yardım hiçbir şey gelmemiş. Burada bir kurum, AFAD yok, çaresizce yıkılmış binalara bakan insanlar var. Burası terk edilmiş durumda” sözleriyle, CHP’li belediyelerin yalnız bırakıldığı algısını oluşturdu.

BU NASIL PROFESÖR!

l Profesör kılıklı seküler yobaz Övgün Ahmet Ercan, Twitter’dan yaptığı paylaşımında, hükümetin 7.7’lik ve 7.6’lık yeryüzünde görülen en yıkıcı seri depremleri iyi yönetemediği iftirasını atarak, “Cumhurbaşkanı ivedilikle OHL ilan edip,10 ilin yönetimini Türk ordusuna bırakması gerekiyordu” şeklinde, postal kokan ifadeler kullandı.

l Birgün, Cumhuriyet ve Yeniçağ gibi fondaş gazeteler, “Devlet nerede?”, “Ses var devlet yok”, “İktidar enkaz altında kaldı” şeklindeki kirli manşetlerle, tüm imkanlarını seferber eden ve zaman karşı yarışan devleti zan altında bırakmaya kalkıştı.

PAPAZ KILIKLILAR

l Rahibelerce kurulan Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nden mezun olan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, deprem sahasında 52 il müftüsü ve 2 bin 500 Diyanet personelinin deprem sahasında görevlendirildiğini görmezden gelerek, “Papazlar da halkı uyuşturmak, haksızlığın ve yoksulluğun kader olduğuna inandırmak için vardırlar. Ama afetlerde en ön safta yer alır, çalışırlar. Kiliseler insanları doyurur, barındırır, teselli eder. İmamlar ne yapıyor? Kaç insanı kurtarıp doyurdular? Hani İslami dayanışma?” şeklinde kirli bir paylaşımda bulundu.

İSLÂM’A SALDIRDILAR

l Oğuzhan Uğur adlı sosyal medya şebeği, MÜSİAD Mersin şubesince deprem bölgesine ulaştırılan iş makinelerini sahiplenerek, Müslüman işadamlarının emek ve gayretlerine çöktü.

l Malum zihniyet “TSK nerede?” şeklindeki paylaşımlarla kirli bir algı operasyonu yürütürken, Milli Savunma Bakanlığı 10 binlerce Mehmetçik ile yardım çalışmalarına katılmak için bölgeye gönderdi.

l TSK’yı etkin çalışmamakla itham eden Cüneyt Özdemir, Youtube kanalından gerçekleştirdiği canlı yayında, “Türkiye sınır ötesine bir anda 50 bin askeri çıkartabilecek güce sahipken, sınır içinde bu hareketi yapamamasını anlamıyorum” dedi.