Millet can bunlar Diyanet derdinde! Ahlaksızca iftiraları ile yine hedefe koydular

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Halk TV, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.

Daha önce ehl-i sünnet cemaatlerle tarikatları ve İslami STK'ları bölgede olmadıkları yalanı ile hedef alan muhalefet, şimdi de aynı yalanla Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedefe koydu.

'Yine kirli bir algı peşindeler'

Kanala Adıyaman'dan bağlanan muhabir, deprem bölgesinde Diyanet personelinin olmadığını iddia etti.

Depremin ilk gününden beri bölgede depremzedelere hizmet eden Diyanet personeli adına açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Halk TV yine Diyanet ile ilgili kirli bir algı peşinde." dedi ve şu bilgiyi paylaştı:

Adıyaman’da 1500 görevlimiz gece gündüz demeden depremin yaralarını sarmak için görev yapıyor.