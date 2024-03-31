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Gündem Millet başkanlarını seçiyor! Sandıklar kapandı ilk sonuçlar geliyor
Gündem

Millet başkanlarını seçiyor! Sandıklar kapandı ilk sonuçlar geliyor

Yeniakit Publisher
2024-03-31 17:00:00 - 2024-03-31 17:57:31
Millet başkanlarını seçiyor! Sandıklar kapandı ilk sonuçlar geliyor

2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17: 00 itibariyle sona erdi.

Oy verme işlemi Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te saat 16.00 itibarıyla sona ermişti. 

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi ise saat 17.00'de sona erdi.   

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

YSK yayın yasağını kaldırana kadar sonuçlar verilemeyecek. Yasağın saat 18.00'de sona ereceği öngörülüyor.
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