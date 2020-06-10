  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Millet Bahçesi’nin etrafında hummalı çalışma

Sivas Belediyesi, resmi açılışı yapılan Millet Bahçesi’ni vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:29:29 -
Millet Bahçesi’nin etrafında hummalı çalışma

Sivas Belediyesi, resmi açılışı yapılan Millet Bahçesi’ni vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.


Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve il protokolü tarafından açılışı yapılan Sivas Millet Bahçesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Millet Bahçesi’nin Sivaslı vatandaşlar tarafından bir an önce kullanılabilmesi için Belediye tarafından hummalı bir çalışma yapılıyor Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Millet Bahçesi’nin etrafında asfalt dökümüne başlandı. Millet Bahçesi’nin bulunduğu bölgede altyapı yenileme çalışması yapılırken alanda bağlantı yolları ve otopark alanları da tamamlanıyor. Bu kapsamda gece saatlerinde başlayan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı. İlk etapta bin ton asfalt seren ekipler gündüz saatlerinde de alanda ikinci etap aşınma asfaltının serimini gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlanması halinde Millet Bahçesi Sivaslı vatandaşları ağırlamaya başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonun ayrıntıları belli oldu! İHA'ların tespit ettiği
Gündem

MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonun ayrıntıları belli oldu! İHA'ların tespit ettiği "Apo'nun Celladı" saklandığı ininde 1 tonluk mühimmatla öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın elebaşı "Abdullah Öcalan'ın (Apo) Celladı" olarak bilinen Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul'un öldürüldüğü nefes kes..
Bilim Kurulu üyesi Seçil Özkan açıkladı! Pazartesi günü 81 ilde başlıyor
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesi Seçil Özkan açıkladı! Pazartesi günü 81 ilde başlıyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, koronavirüse karşı bağışıklık oranlarını verecek olan antikor testlerinin pazartesi günü 81 ilde y..
Atalay Demirci'ye verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı
Gündem

Atalay Demirci'ye verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı

Komedyen Atalay Demirci'ye FETÖ'ye üye olmak suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı