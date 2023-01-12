Millet Bahçesi’ndeki mekanlar kiraya verilecek
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi 13835 ada 2 parseldeki Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi içerisinde bulunan 7 adet yeme-içme (dükkan) mekanı, “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı 10 yıllığına kiraya verecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 24/01/2023 Salı günü saat 14.00’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak. Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir. Son müracaat tarihi 24/01/2023 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediye Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılabilecek.
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