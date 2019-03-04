Millet Bahçesi, Gaziemir’in akciğerleri olacak

Doğal yaşam ve sosyal aktivitelere büyük önem veren Cumhur İttifakı’nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, yeşile ve aktiviteye hasret ilçe halkının yapacakları ‘Millet Bahçesi’nde nefes alacağını söyledi.

Seçim kampanyasındaki yoğun çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Cumhur İttifakı’nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz doğaseverlere yeşil alan sözü verdi. Ekibi ile birlikte ezber bozan projeler hazırladıklarını vurgulayan Nazmi Yılmaz, halkın sorunlarına geçici değil gerçek çözümler üreteceklerini ifade etti. Yılmaz, “Görüştüğüm vatandaşlarımızın büyük bir bölümünde yeşile hasret var. Bir özlem var. Uzaklara gitmeden yürüme mesafesinde doğa ile iç içe olmak istiyorlar. Doğal yaşam alanlarında aktiviteler yapmak istiyorlar. Milletinin öz bağrından çıkan bir başkan adayı olarak ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Bizim dönemimizde ilçemize akciğer niteliğinde yeşil alanlar kazandıracağız. Aktivite alanları kazandıracağız” dedi.

"Milletin bir bahçesi olacak"

Hızlı şehirleşme nedeniyle bahçeli olan evlerin tükenme noktasına geldiğine vurgu yapan Nazmi Yılmaz, milletin bahçe sevdasına 1 Nisan’da kavuşacağını söyledi. Yılmaz, “Millet Bahçesi yapacağız. Bahçenin bir bölümünde gölet ve etrafında mesire alanı olacak. Yürüyüş parkurları olacak. Ağaçlandırılacak olan bölgenin içinde botanik parklar, çocuk oyun alanları, organik tarım bahçeleri gibi farklı aktiviteler yapılabilecek. Seyir ve gözlem kulesi, kültür terasları, aktivite çayırları, kadın aktivite merkezi bu yerleşkenin içinde olacak. Halkımızın talepleri doğrultusunda farklı dokunuşlarda yapacağız” diye konuştu.