Millet Bahçesi Cuma Camii ile taçlanacak

İstanbul Havalimanının açılmasından sonra atıl duruma düşen ve kentin en kıymetli yerinde bulunan Atatürk Havalimanına yapılacak Millet Bahçesi çalışmaları aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul’un fethinin 569. yıldönümünde, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için yapılacak ilk fidan dikim töreni öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, proje sorumluları ve diğer ilgililer katıldı.

Projenin en prestijli yapısı olacak

Projeye ilişkin detayları ve açılış tarihini açıklayan Bakan Kurum, millet bahçesine girişlerin 15 metre yüksekliğindeki Dua Kubbesi’nden sağlanacağı ve projenin 62 metrelik kubbe çapı, 100’er metrelik minareleri ile toplam 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak Cuma Camii ile taçlanacağını söyledi.

Seneye ilk etabı hizmete açılacak

Kurum, şu bilgileri verdi: “Buraya 145 bin 300 ağaç dikeceğiz. Ağaçlarımız 40-50 yıllık ağaçlar olacak. 350 yıllık zeytinimiz var. Yine 50-60 yıllık ıhlamur ağaçlarımız, çınar ağaçlarımız var. Bu ağaçların gölgesinde açıldığı ilk günden itibaren de vatandaşlarımız hizmet almaya devam edecek. Seneye mayısta inşallah ilk etabını açmayı planlıyoruz. Burada yapılması gereken her şey vatandaşımızın huzuru için, refahı için, sağlığı için, mutluluğu için yapılıyor. Emin olun biz bu alanı hiçbir şekilde konuta açmıyoruz, ticarete açmıyoruz, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanımız hizmet vermeye bir pistiyle devam edecek.” Pazar günkü programın şölen havasında geçeceğini dile getiren Kurum, konser düzenleneceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de konuşma yapacağını belirtti.