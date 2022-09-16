Millet "aç, aç" diyenler buna ne diyecek? Ordu'da İphone izdihamı..
Ordu'da bir mağazada İphone marka cep telefonuna yapılan kampanya izdihama sebep oldu. "Ekonomik kriz" çığırtkanlarının görüntülere ne yorum yapacakları merakla bekleniyor.
Yeniakit.com.tr
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir mağazada, İphone telefonlara kampanya uygulandı.
Mağaza açılışı kapsamındaki kampanyayı duyan Ordulular, sabahın ilk saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
İzleyenleri utandıran görüntüler
Mağazanın kepenkleri açıldıktan sonra ise izleyenleri utandıran görüntüler meydana geldi.
İphone telefon almak için birbiri ile yarışanların görüntüsünden sora gözler, "Ekonomik kriz" çığırtkanlarına çevrildi.