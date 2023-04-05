MİLGEM projesinde kritik gelişme! Tarih belli oldu

Milli Gemi (MİLGEM) Projesinin ilk fazı kapsamında üretilen dört adet ADA Sınıfı Korvet, halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunuyor.

Projenin ikinci fazı kapsamında üretilecek 4 adet İSTİF Sınıfı Firkateyn’in ilki olan TCG İSTANBUL (F-515) ise bu yıl teslim edilecek.

MİLGEM Projesi’nin 6,7 ve 8’inci gemisi, İSTİF Sınıfı Firkateynlerin ise 2,3 ve 4’üncü gemisi olacak 3 adet firkateyn için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’nda sözleşme imza töreni gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgiye göre; 6 Nisan 2023 tarihinde SSB’nin Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek törene; STM, TAIS, ANADOLU SHIPYARD, SEDEF SHIPYARD ve SEDEF SHIPYARD katılım sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek törenin ardından, MİLGEM 6,7 ve 8’inci gemiler için inşa süreci resmen başlayacak. İnşa faaliyetleri eşzamanlı başlayacak 3 adet İSTİF Sınıfı Firkateyn’in, 36 ay içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor.

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36 ayda üç gemi teslim edilecek

İSTİF Sınıfı Firkateynlerin özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilmesinin sağlayacağı faydalara dikkati çeken Demir, şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Gemilerin inşasının, sürdürülebilir bir askeri gemi inşa sanayisi oluşturabilmek için özel tersanelerin üretici sıfatıyla yer aldığı bir modelle yürütülmesinin uygun olduğu değerlendirildi. Bununla birlikte, bu modelle üç gemi için teslim süresinde avantaj sağlanacak, askeri gemi inşasında özel sektör tersanelerinde bilgi ve tecrübe birikimi tutulacak ve pekiştirilecek, sektörün yetenek bazlı büyümesi ve sürdürülebilirliği desteklenecek, ihracat potansiyeli yüksek nitelikli bir ürün ortaya konulacak, ölçek ekonomisine katkı sağlanacak.

Üç geminin 36 ayda teslimi planlanıyor. İ sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İstanbul’da yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde bulunmakta. Bununla birlikte projede 80 civarında, büyük çoğunluğu yerli alt yüklenici görev alıyor. Projede çalışan toplam firma sayısı ise yaklaşık 200."

Gemileri donatacak milli çözümler

Demir, daha önce tasarlanan ve inşa edilen gemilerin üzerinde yer alan silah ve sensörlerden birçoğunun yurt dışından tedarik edilirken İstanbul Fırkateyni ile hemen hepsinin milli olarak tasarlanıp üretildiğini anlattı.

Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, üç boyutlu arama radarı Cenk, atış kontrol radarı Akrep, aydınlatma radarı, torpido kovanı, Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS, Hisar-D gibi milli çözümlerin konfigürasyona dahil edildiği bilgisini veren Demir, "Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve yeni yerli çözümlerin kullanılmaya başlanmasıyla milli gemilerde yer alan sistem ve alt sistemlerdeki yerlilik oranı daha da artacak" diye konuştu.

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