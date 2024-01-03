MİLGEM 9,10,11, 12'nci gemiler için kritik kararı sonrası flaş çağrı: Türkiye'nin Milli Hava Savunma inşası kararına...

MİLGEM Programı’nın 9, 10, 11 ve 12’nci gemilerinin inşası için karar çıktı. Gemiler, başlangıçta planlandığı gibi TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhripi değil, firkateyn olarak inşa edilecek.

Savunma Sanayii Komitesi (SSİK) Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Yılın ilk SSİK toplantısında, Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü için kritik öneme sahip kararlar alındı.

Bu kararlardan en önemlisi ise MİLGEM Programı’nın 9, 10, 11 ve 12’nci gemilerinin inşa faaliyetlerine başlanması oldu. MİLGEM Programı kapsamında Türkiye, ilk etapta 4 adet Korvet tipi savaş gemisini milli imkanlarla inşa etti ve hizmete aldı. İkinci fazı kapsamında inşa edilecek 4 adet İSTİF Sınıfı Firkateynin inşa faaliyetleri ise halihazırda devam ediyor. İlk İSTİF Sınıfı Firkateyn olan TCG İSTANBUL (F-515)’un, gelecek haftalarda hizmete alınması bekleniyor.

Projeninin üçüncü fazı kapsamında inşa edilecek 9, 10, 11 ve 12’nci gemilerin ise TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi (HSHM) konfigürasyonunda olması bekleniyordu. Ancak bugün alınan karar kapsamında bahsi geçen 4 gemi, İSTİF Sınıfı Firkateyn konfigürasyonunda olacak.

Özetle Türk Donanması, gelecek 4-5 yıllık zaman dilimi içerisinde 4 yerine 8 adet İSTİF Sınıfı Firkateyne sahip olacak. TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhriplerine yönelik üretim kararının ise ise radar ve silah sistemi gibi faydalı yük geliştirme faaliyetlerine müteakiben ilerleyen yıllarda alınması bekleniyor.

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Uçak Gemisi, Hücumbot, Çıkarma Gemisi ve Mayın Avlama Gemisi Kararı

Öte yandan yine aynı SSİK toplantısı kapsamında; açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı.

savunmasanayist'e göre: Halihazırda Türk savunma sanayii, AKHİSAR ve KOÇHİSAR Açık Deniz Karakol Gemileri’nin inşa ve donatım faaliyetlerini sürdürüyor. HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi AKHİSAR ve KOÇHİSAR, geçtiğimiz yıl aynı anda denize indirildiler. Toplamda 10 adet HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi inşa edilmesi bekleniyor.

Türk Tipi Hücumbot Projesi kapsamında da yine 10 adet hücumbotun inşa edilmesi bekleniyor. Botların kritik tasarım faaliyetleri devam ediyor.