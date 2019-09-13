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Milas’ta yağışla birlikte kazalar peşpeşe geldi

Milas’ta akşam saatlerine doğru yağmaya başlayan yağmur, hazırlıksız olan sürücülerin kaza yapmasına neden oldu.

13 Eylül 2019 Cuma 20:01
Milas’ta yağışla birlikte kazalar peşpeşe geldi

Milas’ta akşam saatlerine doğru yağmaya başlayan yağmur, hazırlıksız olan sürücülerin kaza yapmasına neden oldu.


İlk kaza İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Kızının da bulunduğu motosikletiyle ilerleyen S.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek yere savruldu. S.T., düşmenin etkisiyle ayağından yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan çocuk ise kazayı yara almadan atlattı.


Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çağrılan ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edilen S.T.’nin tedavisi sürüyor.


İkinci kaza Akkent Mahallesi’nde Akkent Cami yakınlarında meydana geldi. Bu kazada da yine motorsiklet sürücüsü kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Yaralı 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından devlet hastanesine kaldırıldı.


Üçüncü motorsiklet kazası ise Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Sanayi Caddesi’nde ilerleyen Orhan G. idaresindeki 48 UL 899 plakalı motosiklet, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazanın etkisiyle ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Aynı saatlerde Beçin - Ören karayolunda bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı yapıldı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri kaza yerini bulabilmek için bölgede yaklaşık yarım saat arama çalışması yaptı.


Yapılan aramalara rağmen herhangi bir kazaya rastlanılamadı.



Milas’a bağlı Pınarcık Mahallesi’nde M. Ş. idaresindeki 52 FV 662 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan N. Ş. ve sürücü yaralandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 20:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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