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Aktüel

Milas’ta sahiller yeni sezona hazırlanıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde önemli sahil şeridine sahip Güllük, Ören, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Kazıklı, Bozbük, Gürçamlar gibi Mahallelerinde Milas Belediyesi sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:29:54 -
Milas’ta sahiller yeni sezona hazırlanıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde önemli sahil şeridine sahip Güllük, Ören, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Kazıklı, Bozbük, Gürçamlar gibi Mahallelerinde Milas Belediyesi sezon hazırlıklarını sürdürüyor.


Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistti ağırlayan Milas Belediyesi plajlarda ve sahil şeridinde bakım onarım çalışmalarına hız verdi. 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla yazlıklarına gelecek misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Milas Belediyesi, sahil ve plaj düzenlemesi çalışmalarına ağırlık verdi. Bakım, onarım, tamirat, yol çalışması, boya işleri ile plaj düzenlemesi yapan Milas Belediyesi ekipleri, vatandaşların sorunsuz bir yaz sezonunu geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor.


Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Milas Belediyesi olarak sahillerde sezon hazırlığı çalışmalarına devam ediyoruz. Hassas bir dönemin gerekleri ve belirlenen tedbirler çerçevesinde her yönüyle dikkatli olmalıyız. Özellikle sahillerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim” dedi.

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