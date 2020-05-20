Milas'ta orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Muğla'nın Milas ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
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