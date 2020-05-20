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Yerel

Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 18:02:00 -

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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