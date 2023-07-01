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Spor Milan'a Chelsea'den orta saha
Spor

Milan'a Chelsea'den orta saha

Yeniakit Publisher
2023-07-01 02:07:00 -
Milan'a Chelsea'den orta saha

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Premier Lig ekibi Chelsea'den Ruben Loftus-Cheek'i transfer etti.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, İngiltere Premier League ekibi Chelsea'den Ruben Loftus-Cheek'i transfer ettiğini açıkladı.

Bonservisi 20 milyon euro

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki İngiliz oyuncu için Chelsea'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

Milan, Ruben Loftus-Cheek ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığını da açıkladı.

Chelsea formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta görev alan Ruben Loftus-Cheek bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sundu.
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