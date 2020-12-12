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Spor Milan ve Juventus'un efsane golcüsü Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı
Spor

Milan ve Juventus'un efsane golcüsü Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İtalya'nın efsane golcüsü Paolo Rossi için cenaze töreni düzenlendi. Futbol dünyasından birçok ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:25:00 -
Milan ve Juventus'un efsane golcüsü Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı

Milan ve Juventus'un efsane golcüsü, İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz ismi Paolo Rossi'nin ölüm nedeni açıklanmazken Vicenza Katedrali'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

64 yaşındaki Rossi için düzenlenen törene İtalya ve dünya futbolundan çok önemli isimler katıldı. Rossi'ye veda etmek için toplanan yüzlerce insan gözyaşlarını tutamadı.

İtalya Milli Takımı'nın 1982 Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Rossi, televizyon kanalı RAI Sport'ta yorumculuk yapıyordu.

1982 Dünya Kupası'na damga vurdu

Favoriler arasında gösterilmediği İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda Rossi'nin yıldızlaştığı İtalya, finalde Batı Almanya'yı yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Rossi, turnuva boyunca 6 gol atarak, 1982 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışını zirvede tamamlamıştı. Rossi aynı yıl Altın Ayakkabı, Altın Top ve Yılın Futbolcusu ödüllerini kazanmıştı.

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