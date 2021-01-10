Milan, Torino karşısında zorlanmadı

Milano, Milano'daki San Siro Stadyumu'ndaki maçta şampiyonluk mücadelesi veren Torino, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Torino ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Rafael Leao ile 1-0 öne geçen kırmızı-siyahlar, 36. dakikada Frank Kessie'nin penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı bu skorla ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda skor değişmeyince Milan sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle skorunu 40'a çıkararak liderliğini sürdüren Milan, maçın en yakın takipçisi olan Inter arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Hafta boyunca ezeli rakipleri Juventus'u sahada mağlup eden kırmızı-siyahlar. Turin'de kazandıkları zaferle moral buldu.

Haftayı puansız kapatan Turin, 12 puanla 19. sırada kaldı. Bu mağlubiyetle Torino bu sezon ligde 9. yenilgisini aldı.

Bu arada Milan kadrosunda yer alan ve Torino maçı öncesinde Juventus maçında sol ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle durumu belirsizleşen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yedek kulübesinde mücadeleye başladı. Çalhanoğlu, 60. dakikada Brahim Diaz'ın yerine geçti.

Kasım ayının sonundan bu yana sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Milan'ın İsveçli yıldız forvet oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, uzun bir aradan sonra Rafael Leao'nun yerine 85. dakikaya dahil oldu.

Serie A'nın 17. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda Atalanta deplasmanda Benevento'yu 4-1 yenerken, Cenova ev sahipliği yaptığı Bologna'yı 2-0 mağlup etti.