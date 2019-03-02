Milan Sassuolo maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İtalya Serie A'nın 26. haftasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Sassuolo deplasmanına çıkıyor. Peki, Milan Sassuolo Seria A maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar...

İtalya Serie A'nın 26. haftasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Sassuolo deplasmanına çıkıyor. Peki, Milan Sassuolo Seria A maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar... Milan Sassuolo Serie A maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milan Sassuolo Serie A maçı 2 Mart Cumartesi günü(Bugün) saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak. Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? Karşılaşmanın ilk 11'leri netleşmezken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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