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Spor Milan-Napoli maçı saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Milan-Napoli maçı saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 7.haftasında Milan ile Napoli karşılaşacak. Maçı izlemek isteyenler ise karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını, hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 12:46:00 -
Milan-Napoli maçı saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A'da heyecan 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu akşam Milan ile Napoli karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Milan-Napoli maçı saat kaçta CANLI İZLE

Milan bu akşam Türkiye saatiyle 21.45'te Napoli'yi konuk edecek. Giuseppe Meazza'da oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim; Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

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