Milan-Napoli maçı saat kaçta CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 7.haftasında Milan ile Napoli karşılaşacak. Maçı izlemek isteyenler ise karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını, hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor.
İtalya Serie A'da heyecan 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu akşam Milan ile Napoli karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Milan-Napoli maçı saat kaçta CANLI İZLE
Milan bu akşam Türkiye saatiyle 21.45'te Napoli'yi konuk edecek. Giuseppe Meazza'da oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.
Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud.
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim; Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.