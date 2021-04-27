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Spor Milan, Lazio deplasmanında yıkıldı
Spor

Milan, Lazio deplasmanında yıkıldı

Lazio, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında sahasında Milan'ı 3-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 02:59:00 -
Milan, Lazio deplasmanında yıkıldı

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı iki takımı kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, henüz 2. dakikada Arjantinli Joaquin Correa ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Lazio'nun üstünlüğü ile sona erdi.

Başkent ekibi, ikinci yarının da ilk dakikalarında yine Correa ile bir gol daha bularak, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Konuk takım, karşılaşmada dengeyi kurmak adına yüklense de bir sonuç alamazken, Lazio'da Ciro Immobile, 87. dakikada skoru 3-0'a taşıdı.

Milan'ı 3-0 mağlup ederek başkentten puansız gönderen Lazio, puanını 61'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı.

Milan, İnter'in 13 puan gerisine düştü

Lazio karşısında ligdeki 7. yenilgisini yaşayan kırmızı-siyahlı takım, haftayı puansız kapattı. 66 puanda kalan Milan, üst üste yaşadığı 2 mağlubiyet ve rakiplerinin kendisini geçmesiyle 5. sıraya kadar geriledi. Bir dönem Inter ile şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Milan, ligin bitimine 5 hafta kala lider Inter'in 13 puan gerisine düştü.

Bu arada, Milan'da ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydi.

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